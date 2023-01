Nebraska racconta la vita e la nostalgia di un ragazzo fuorisede nel disco “Jonio”

Nebraska pubblica il disco d’esordio Jonio, negli store digitali dal 20 gennaio 2023 per Honiro Label. L’album è un manifesto per tutti gli studenti fuorisede; e contiene una dichiarazione d’amore dell’artista per la sua terra: la Calabria.

In Jonio, Nebraska racconta la vita di un ragazzo fuorisede e la nostalgia di casa. Vivendo a Roma, l’artista pensa spesso alla sua terra provando emozioni contrastanti. Queste emozioni sono racchiuse nei brani che compongono il disco. Jonio è una sorta di diario che contiene pensieri e frammenti di quotidianità, a partire dall’adolescenza. Così, narra di un’infanzia felice passata tra spiagge e ulivi. Rivela la nostalgia di amori finiti troppo presto. Racconta le afose estati romane.

Per Nebraska, “Jonio è un disco che unisce tredici diversi luoghi del mio cuore. Jonio è l’allegria, la nostalgia, la semplicità e la bellezza. Sono contento di iniziare la mia carriera con questo disco pieno di verità”.

Il disco si compone di 13 brani. Ai quattro singoli usciti nel 2022 (Hiroshima, S. Lorenzo, Ginevravagina e Siderno), si aggiungono nove inediti. Tra questi, anche la traccia omonima dell’album: una canzone che racchiude tutta la nostalgia per il mare della Calabria.

Jonio, la tracklist

Di seguito, la tracklist del disco di Nebraska:

1. Marzapane

2. Non mi manchi più

3. Hiroshima

4. Amore Cinico

5. Ginevravagina

6. Napoli

7. La guerra in riva al mare

8. Adesso Muoio

9. San Lorenzo

10. Parto

11. Menomale

12. Siderno

13. Jonio

Prodotto da Marta Venturini, Kaelo e Matteo Alieno, l’album mischia riferimenti ai grandi classici del cantautorato italiano con la nuova scuola indie, fino ad arrivare al brit pop. Jonio è un disco dolce, malinconico, passionale, che evidenzia la capacità di scrittura di Nebraska alla soglia dei suoi 20 anni.