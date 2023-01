Nebraska racconta la nostalgia di un amore finito nel brano “Hiroshima”

Dopo Siderno, Nebraska (all’anagrafe, Salvatore Spataro) pubblica il nuovo singolo Hiroshima, disponibile negli store digitali dal 23 dicembre 2022 per Honiro Label. Il brano racconta tutta la nostalgia di un primo amore ormai finito; ed è per quei cuori spezzati che non riescono a superare la fine di una storia.

Hiroshima parla degli effetti postumi di una guerra fatta per separarsi. Descrive quei rimpianti e quelle forme di irrazionalità nell’essere andati a scontrarsi contro un sentimento così forte da pensare: “Tu sei l’America io la follia, di un kamikaze ad Hiroshima”.

Nebraska è l’autore del testo e rivela tutta la sua malinconia con dolcezza. La sua interpretazione è romantica, poetica e anche disperata. Il ritornello del brano è invece deflagrante ed emozionale. Hiroshima, che presenta arrangiamenti a metà tra gli anni ‘90 e il nuovo cantautorato, contiene i dolori di un primo amore che diventa sempre più incontenibile.

“Hiroshima è la sensazione che hai un attimo dopo la fine di un grande amore: un’esplosione di improvvisa solitudine”, racconta Nebraska. “È la tenera gelosia che ti assale non appena pensi a quel tuo amore stare bene con qualcuno che non sei tu. Hiroshima è l’amaro in bocca che ti rimane dopo il dessert del pranzo di Natale”.

Hiroshima è prodotto da Marta Venturini ed è mixato da Jesse Germanò. Il master è di Giovanni Nebbia. La cover del brano e le foto di Nebraska sono realizzate da Lorenzo Piermattei.

Nebraska, il testo di HIROSHIMA

Ho sentito

Dopo tanto

Quel profumo che portavi tu

Solo tu

Sul collo di un’altra ma va bene lo stesso

Non ha importanza a chi fingevo il sesso

Per me eri sempre tu, solo tu

Ed ho sentito il rumore di quelle sere

Gli accordi strani di quella canzone

Che mi cantavi tu

Ma com’è?

Che ti vesti e ti svesti

Davanti a un’altro che non sono io?

Che riservi paure

A un altro uomo che non sono io?

Che ti manca la notte

Per farti stare dentro un sogno mio?

Si dentro un sogno mio…

Ho cercato

Di far spazio

Ad un altra che non fossi tu, solo tu

Ma qui dentro c’ho lo sbarco in Normandia

Tu sei l’America io la follia

di un kamikaze ad Hiroshima

E sento ancora quella strana sensazione

Sulla tua pelle bianca come neve

Ero un campione di sci

Ma com’è?

Che ti vesti e ti svesti

Davanti a un’altro che non sono io?

Che riservi paure

A un altro uomo che non sono io?

Che ti manca la notte

Per farti stare dentro un sogno mio?

Si dentro un sogno mio…

Na Na Na Na Na

Na Na Na Na Na Na Na…

Davanti a un’altro che non sono io?

Che riservi paure

A un altro uomo che non sono io?

Che ti manca la notte

Per farti stare dentro un sogno mio?

Si dentro un sogno mio…

Nebraska – Hiroshima – Video