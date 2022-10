Myss Keta cala maschera e mostra il viso in diretta TikTok (VIDEO)

Nei giorni scorsi Myss Keta ha annunciato che avrebbe svelato in una “scandalosa” diretta su TikTok il suo viso, il volto che da anni Monica, questo secondo alcuni il vero nome della cantante, nasconde.

Il tutto è accaduto giovedì 20 ottobre alle ore 18, poche ore prima del lancio del nuovo singolo estratto dall’album Club Topperia, Scandalosa brano che vede la partecipazione della pornostar Malena e che ha come claim la frase: “Scandalosa è una sola, cerchi il gossip? Qui si vola?”

Myss Keta è il terzo artista a cui TikTok dedica lo spazio Artist Spotlightl. La Miss ha aperto il suo profilo TikTok (@therealmyssketa) a gennaio del 2020 poco prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo come ospite di Elettra Lamborghini. Palco su cui quest’anno potrebbe tornare accompagnata da Il Pagante (vedi qui). Oggi l’artista conta oltre 150.000 follower.

Quest’estate tra l’altro Myss Keta ha spopolato sulla piattaforma con Finimondo, brano in cui è stato usato come ritornello quello de Il Capello di Edoardo Vianello. La canzone, a oggi, è stata utilizzata in 205.000 video

Ma torniamo al coup de théâtre dell’iconica cantante pop che, in un’intervista scandalosa su TikTok, un momento di liberazione in cui si è aperta alla community facendosi conoscere senza filtri da gli oltre 68mila spettatori collegati svelando il suo volto.

Clicca in basso su continua per il video e le foto dell’evento.