Myss Keta lancia "Scandalosa" e svela la sua identità. Ecco quando e dove accadrà...

Myss Keta pronta a svelare identità e volto nel giorno di uscita del nuovo singolo estratto dall’album Club Topperia, Scandalosa in duetto con Malena.

“Sento la necessità di svelarmi al mio pubblico, di placare il morboso interesse che spinge rotocalchi e programmi tv a scoprire chi o cosa si nasconde dietro questa maschera“

Queste le parole della cantautrice che, reduce da un’estate di successo con il singolo Finimondo, sembri si appresti a svelare il segreto che da anni circonda la propria identità (in realtà alcune foto senza maschera rubate dal set di Celebrity Haunted erano già circolate lo scorso anno, vedi qui).

Myss keta identità svelata, quando e dove?

La rivelazione avverrà giovedì 20 ottobre alle ore 18 in diretta su TikTok con M¥SS KETA UNCOVERED: UNA LIVE TIKTOK A TUTTO SCANDALO. Il giorno dopo entrerà in rotazione radiofonica il nuovo singolo estratto dall’album Club Topperia.

Myss keta scandalosa significato

“CERCHI UN NUOVO SCOOP? / TU LO VUOI IO DI PIÙ” canta la MYSS nel nuovo singolo.

Prodotta da ZEF con alcune incursioni di RIVA e il cameo della più conturbante e “sfacciata” delle attrici hard italiane, Malena la pugliese, Scandalosa è un divertissement pop con influenze dalla prima decade di questo secolo – da Lady Gaga insieme a RedOne a Britney Spears e Lindsay Lohan – che si mescolano al ricordo di un’estate a Ibiza nel ’95, fra nacchere e paparazzate mentre, nel privè del Pacha, suonano gli Jam&Spoon.

Il brano è stato scritto da Myss Keta con Jacopo Ettorre, Zef, D. Pigato e S. Riva.

MYSS KETA SCANDALOSA TESTO E AUDIO

IL GLAMOUR NON SI FERMA PER NESSUNO

ANCHE PER DIO IL DAY OFF È SOLO UNO

PETTEGOLEZZI E PAPARAZZI, USCIREMO TUTTI PAZZI

SCANDALOSA È UNA SOLA, CERCHI IL GOSSIP? QUI SI VOLA

SCANDALOSA, AH AH

PRIMA PAGINA DOMANI SUL CORRIERE DELLA SERA

SCANDALOSA, AH AH

SUCCEDE FRA ME E TE MA NON RESTA NEL PRIVÉ

PERCHÉ TU

SEI SCANDALOSAMENTE TU

SPREGIUDICATAMENTE TU

CERCHI UN NUOVO SCOOP?

TU LO VUOI IO DI PIÙ

SONO LA VERA

SCANDALOSA

AH AH AH AH AH AH

SCANDALOSA

AH AH AH AH AH AH

SCANDALOSA

NOVELLA 2000, DISCO 5000

BOTOX SULLE LABBRA, SEGRETI NELLA TOMBA

LA TOMB RAIDER DEI CLICHÉ, SILENZI IN ANIMALIER

NIENTE FOTO S’IL VOUS PLAÎT, CERCHI UNO SCANDALO CON ME?

SCANDALOSA, AH AH

PRIMA PAGINA DOMANI SUL CORRIERE DELLA SERA

SCANDALOSA, AH AH

SUCCEDE FRA ME E TE MA NON RESTA NEL PRIVÉ

PERCHÉ TU

SEI SCANDALOSAMENTE TU

SPREGIUDICATAMENTE TU

CERCHI UN NUOVO SCOOP?

TU LO VUOI IO DI PIÙ

SONO LA VERA

SCANDALOSA, AH AH AH AH AH AH

SCANDALOSA, AH AH AH AH AH AH

SCANDALOSA

ESTOY MUY LOCA ESTA NOCHE JOHNNY

MUY MUY LOCA

NOCHE ITALIANA

NOCHE CALIENTE

AH AH AH AH AH AH

AH AH AH AH AH AH

SCANDALOSA

PERCHÉ TU

SEI SCANDALOSAMENTE TU

SPREGIUDICATAMENTE TU

CERCHI UN NUOVO SCOOP?

TU LO VUOI IO DI PIÙ

SONO LA VERA

SCANDALOSA

[MALENA]

LO SCANDALO È NEGLI OCCHI DI CHI GUARDA, E IO TI STO GUARDANDO