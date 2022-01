Mox: il brano “Vita facile” mi ricorda la scelta che ho fatto

Vita facile segna il ritorno del cantautore romano Mox sulle scene musicali. Il brano, disponbile dal 5 gennaio 2022, è un invito a ricordarsi di vivere una vita non facile, ma piena.

La canzone ha un messaggio ben preciso: abbandonare tutti gli stereotipi e il mito dell’iperproduttività, per riprendersi e godersi il proprio tempo. Questo messaggio è racchiuso in un verso del testo: “Dovrei, potrei, vorrei, ma, semmai, che lo sai che son solo dei sinonimi di MAI“. Si tratta di un messaggio personale che l’artista lancia all’ascoltatore, ma anche a se stesso.

Nel presentare Vita facile, Mox afferma: “La vita del musicista è difficile, oggi più che mai, eppure mi sento fortunatissimo a sapermi sfogare in musica e a trovare in lei la forza nei momenti difficili; la musica ti fa capire qualcosa di te, perché sono pensieri ad alta voce, e se sei fortunato ti fornisce anche una vaga forma di orientamento: in questo senso vedo che con lei la mia vita sia più facile, e comunque di certo senza sarebbe molto più difficile!“.

E aggiunge: “Il titolo VITA FACILE serve a ricordarmi la scelta che ho fatto, di cui ancora vado molto fiero. Non è la vita facile a cui siamo abituati a pensare, quella dei film, ma da un certo punto di vista è anche meglio, perché almeno non è un film, è vera!“.

Mox, in arrivo il nuovo disco d’inediti

Mox conclude rivelando un’anticipazione : “Il concetto è ripreso anche nel lavoro fotografico di Ilaria Magliocchetti Lombi dove le copertine dei singoli, brillanti e patinate, vengono “smascherate” dalla copertina dell’EP, in uscita a febbraio 2022, che svela l’intero set fotografico, la verità che c’è dietro sempre e che nessuno vede mai“.

Vita facile anticipa il nuovo disco di inediti di Mox, del quale è la title track. L’uscita dell’Ep è prevista per febbraio 2022. Questo lavoro discografico segue all’album d’esordio Figurati l’amore, pubblicato il 7 dicembre 2018; alle collaborazioni con altri artisti, tra cui Brava con Dimartino, Fino a quando il cielo esiste con Fulminacci, Mara con i Canova; e alla raccolta in vinile L’aria il cielo il coperto il sereno, uscita il 29 agosto 2020.

Foto di Ilaria Magliocchetti Lombi