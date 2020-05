Mox pubblica il singolo “Mara” in collaborazione con i Canova

Radio date 29 maggio 2020.Questa settimana il radio date lascia ampio spazio agli emergenti, anche se qualche big non rinuncia all'ultimo venerdì di maggio per.

L'iniziativa servirà per aiutare musicisti e professionisti del settore musicale italiano in questo momento di crisi globale.

Da lunedì 18 maggio è disponibile 404 Copyright Not Found, una petizione SIAE lanciata per tutelare gli autori e i loro diritti.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

In occasione dell'uscita del nuovo singolo, "Non so se ci sarai", abbiamo raggiunto telefonicamente la cantautrice per un'intervista.

di Massimiliano Longo

Diodato all'Europe Shine a Light... nessuna gara, ma la musica che vince nella sua vera essenza

Diodato Europe Shine a Light. Ieri sera è andato in onda su Rai 1 in prima serata, e in tutta Europa (e non solo) in contemporanea, lo spettacolo che quest'anno ha preso il posto dell'Eurovision Song Contest, Europe Shine a Light.Uno spettacolo bruttino, diciamoci la verità. Frammenti di tutte le canzoni dei 41 paesi che...