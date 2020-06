Mox racconta la sua vita notturna nel brano “Di notte” feat. Dente

Mox lancia il nuovo singolo Di notte, in collaborazione con Dente. Il brano (Maciste Dischi – Polydor) è in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 19 giugno 2020.

Si tratta di un brano intenso, intimo e personale, con cui il cantante racconta la scelta di vivere la notte. Mox condivide senza filtri le emozioni suscitate dalla malinconia e dalla solitudine che la notte porta con sé.

“Di notte parla di me” – dichiara Mox– “di quando e quanto a lungo ho scelto di vivere la notte. Di quando ho scelto di nascondermi in lei, come molti, per proteggermi dalla luce e dalla chiara coscienza di me stesso“.

L’artista racconta che Di notte “è un pezzo scritto in un periodo molto diverso da quello attuale, che potrebbe rappresentare un definitivo risveglio alla luce, ma bisogna stare attenti a sfuggire alle sue braccia perché la notte è una sirena che ti attira a sé, è una pausa salvifica dalle responsabilità del giorno, è divertimento puro, è eccesso legittimato che porta pian piano a sentirsi incapace di vivere la luce come tutti gli altri“.

Per Mox, “la gente che vive di notte arriva a non sentirsi come gli altri, o proprio per non sentirsi come gli altri sceglie di vivere di notte“. E rivela: “In questo contesto, non immaginavo nessuno di più perfetto di Dente per cantare con me di questa patina magica che il buio conferisce alle cose e sono veramente orgoglioso di aver collaborato con uno degli artisti in vita che più ha influenzato la mia scrittura“.

Dente racconta la collaborazione con mox

Dente, con la sua voce e il suo stile cantautorale, arricchisce il brano e lo rende particolare nel suo genere. L’artista racconta la profonda stima nei confronti di Mox e l’entusiasmo nell’aver lavorato con lui.

Ecco le sue parole: “Tra gli esordi degli ultimi anni, “Figurati l’amore” è uno dei più luminosi, Mox ha una voce bellissima e quell’attitudine un po’ retrò che mi ha prima incuriosito e subito dopo conquistato. Poi un giorno mi ha pure spiazzato chiedendomi di collaborare per una canzone, quindi per prima cosa ho detto di sì e poi ho ascoltato il pezzo. Il resto è venuto da sé, ci siamo fatti compagnia dentro a questa canzone di solitudine notturna“.

Di notte è la quarta collaborazione di Mox con altri artisti nel giro di breve tempo. Il singolo arriva dopo la rivisitazione della canzone Brava con il cantautore Dimartino; e la pubblicazione del singolo Fino a quando il cielo esiste con Fulminacci a marzo 2020. Poi, il 29 maggio 2020, Mox ha rilasciato una nuova versione del brano Mara, insieme ai Canova.