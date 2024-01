MECNA torna live in una veste unica. Scopri dove e come

MECNA torna ad esibirsi live e lo farà il prossimo marzo.

Il ritorno live sarà in una veste insolita, unica e originale, frutto di un nuovo progetto.

Le cinque date milanesi seguono all’uscita dell’ultimo singolo Brutto sogno, fuori da ottobre 2023.

Brutto sogno è un brano, scritto in prima persona, in cui affronta un tema molto delicato, raccontando la storia di una relazione tossica e descrivendo come una situazione apparentemente innocua possa trasformarsi in un caso di abuso.

LOVE MUSIC & ART EXHIBITION

Il live, prodotto da Vivo Concerti, si chiamerà MECNA 360 – LOVE MUSIC & ART EXHIBITION.

Dal nome si intuisce che sarà un progetto a 360 gradi intorno ad una delle voci più interessanti della scena rap italiana.

Durante i cinque giorni avrà luogo una mostra immersiva, curata da lui stesso, a cui farà seguito ogni sera un’esibizione live di MECNA, in una versione studiata per essere diversa ogni giorno: intima e speciale.

Ci sarà la possibilità di acquistare merchandising custom made e tante altre attività.

La residency che vedrà l’artista protagonista dal 6 al 10 marzo 2024 sarà BASE Milano.

MECNA 360 – LOVE MUSIC & ART EXHIBITION – date live

prodotto da Vivo Concerti

Mercoledì 6 marzo 2024

Giovedì 7 marzo 2024

Venerdì 8 marzo 2024

Sabato 9 marzo 2024

Domenica 10 marzo 2024

Immagine di copertina di Simone Biavati