Mecna, nel nuovo singolo “Brutto Sogno” il racconto di una relazione tossica

Mecna, “Brutto Sogno”: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 27 ottobre, “Brutto Sogno” è il nuovo singolo di Mecna, prodotto da Lvnar, e va a completare la tracklist dell’ottavo album in studio dell’artista, “Stupido Amore” (Virgin Records / Universal Music Italia).

Scritto in prima persona, il brano affronta un tema molto delicato, raccontando la storia di una relazione tossica e descrivendo come una situazione apparentemente innocua possa trasformarsi in un caso di abuso.

“Avevo in mente da un po’ di scrivere un pezzo del genere, che fosse uno storytelling di una storia come tante altre, apparentemente normale, che però ad un tratto si trasforma in una relazione tossica. Trattandosi di una storia delicata, ho provato a mettermi da parte come narratore e a far parlare la protagonista, descrivendo le sensazioni che prova: dalla curiosità di affrontare una nuova conoscenza ai dubbi che ne derivano, fino alle insicurezze che si trasformano in paura”.

MECNA, “brutto sogno”: testo DEL BRANO

Ci siamo conosciuti al pub

Io non l’avevo mai notato

Ero con quattro mie amiche

Bevendo un cocktail annacquato

Qui dalle mie parti

Non c’è molto in giro

A volte vado in discoteca

Ho fatto qualche tiro

Ma niente che mi sballi tipo

Cioè conoscevo il gruppetto

Li ho visti spesso fuori scuola

Ma non giurerei di averlo mai incrociato allora

Siamo finiti a parlare

Perché mi ha chiesto l’ora

Adesso che ci penso

Era una scusa un po’ idiota

“Tu vieni spesso qua?”

“In realtà ci sono finita per caso

Dopo danza le mie amiche

Mi hanno quasi trascinato

Invece tu cosa ci fai?”

“Il mio bro oggi compie gli anni

É una cosa molto easy

Non gli piace festeggiarli”

Aveva un mezzo sorriso mеntre parlava

Era carino

Io neanchе mi ero cambiata

Avevo ancora il codino

Dopo un po’ però dovemmo salutarci

Per me si era fatto tardi,

La notte non ha fatto che pensarci

Tu, dolce amore mio

Tu, grande amore mio

Non lasciarmi, tu non vuoi

Mi ha seguito su Instagram

Gli ho guardato il profilo

Ascolta trap come me

Ha poche foto del viso

Avrei voluto rivederlo

Ma aspettavo mi scrivesse

Infatti poi la sera

Mi ha mandato un DM, chiedendomi:

“Come Stai? Tornate al pub uno di questi pomeriggi

O semmai facciamo un giro noi da soli?

Tu mi piaci, conosco un posto figo dove fanno anche i frullati

Sei libera domani?”

D’allora ci vediamo più spesso

Con lui sto bene

Insomma, alle mie amiche

Ho detto che stiamo insieme

Mi ha confessato

Che non ha mai avuto storie serie

Ma gli piaccio e teme

Che io sia meno presa perché ancora non succede quella cosa

Anche con il mio ex

Mi ha sempre reso un po’ nervosa

Non è che io non voglia

Ma ho bisogno del mio tempo

Credo che sia vergogna

O che per me non è il momento

Però non l’ha capito

Perché sta insistendo

Non sembra neanche lui

Ha lo sguardo perso

Mi sento trasportare

Quasi immobile in un vento freddo

Amore mio, che stai facendo?

Io non ti appartengo

Però non l’ha capito

Perché sta insistendo

Tu, dolce amore mio

Tu, grande amore mio

Non farlo tu non vuoi

No, non farlo tu non vuoi

Mi sento fuori dal mio corpo

Voglio tornare a casa

Non parlarne proprio

Non è successo nulla, era soltanto un gioco

Ho messo male un piede

Dentro questo mondo

E tra le mie preghiere

Sto cadendo a peso morto

Neanche mia madre sospetta di niente

Una madre si accorge di tutto

Non sarà lei

Che può svegliarmi dal sogno più brutto

A scuola è sempre tutto uguale

Ho l’ultimo esame a luglio

C’è il sole

Ma farà buio

Sento ancora sulla pelle le sue mani

Sembra riescano ancora a toccarmi

Ciò che fa male è che qualcosa ormai ci unisce entrambi

E quasi anch’io mi odio e non riesco ad amarmi

Mecna, Stupido Amore Tour: le date

03 Novembre – Perugia, Urban

04 Novembre – Bologna, Estragon

10 Novembre – Roma, Orion

11 Novembre – Firenze, Viper

17 Novembre – Torino, Hiroshima (SOLD OUT)

23 Novembre – Milano, Alcatraz

24 Novembre – Padova, Hall

1 Dicembre – Napoli, Palapartenope

2 Dicembre – Bari (Molfetta), Eremo

Per maggiori informazioni: https://www.mecnamusic.com







Foto di copertina di Simone Biavati