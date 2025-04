“Sotto la pelle”: Matteo Paolillo racconta la solitudine e la crescita nel suo nuovo brano

Matteo Paolillo torna sulla scena musicale con Sotto la pelle, il nuovo singolo disponibile da giovedì 3 aprile su tutte le piattaforme digitali per ADA Music Italy. Scopriamo il significato del testo di questo brano che apre ufficialmente un nuovo capitolo della carriera dell’artista salernitano.

Nato a Salerno nel 1995 Matteo Paolillo ha iniziato a recitare a 13 anni in una compagnia teatrale della sua città. A 18 anni si trasferisce a Roma dove prosegue la formazione attoriale, diplomandosi nel 2019 al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Il suo debutto televisivo avviene nel 2016. Parallelamente si avvicina alla musica fondando la Suba Crew nel 2017. Nel 2020 entra nel cast della serie Mare Fuori, interpretando Edoardo Conte. È sua la voce della sigla e di diversi brani della colonna sonora, tra cui Origami all’alba, diventata quattro volte disco di platino.

Nel 2023 ha pubblicato l’album Come Te, seguito da un tour in tutta Italia. Dopo l’uscita dalla serie, nel 2024 lancia il romanzo 2045 e il singoli Non ho voglia a cui segue ora Sotto la pelle.

A breve tornerà anche al cinema con Io+Te di Valentina De Amicis e con Ídolos del regista Mat Whitecross.

Sotto la pelle: il nuovo singolo

Dopo l’EP Edo – Ultimo Atto, con cui ha salutato il personaggio di Edoardo Conte in Mare Fuori, Matteo Paolillo presenta Sotto la pelle, un brano che fonde rap e melodia su un beat che cresce di intensità, restituendo una fotografia personale e profonda di emozioni e ricordi.

Scritto da Matteo Paolillo insieme a Gianmarco Grande, Marco Cantagalli e Matteo Cantagalli, il brano racconta un percorso di crescita, fatto di amori difficili e sfide interiori, rimanendo fedele allo stile emotivo e diretto che da sempre contraddistingue l’artista.

«Volevo raccontare la solitudine di noi giovani e di quanto sia complicato fare i conti con la parola fine, in questo brano i ricordi si intrecciano con il presente e vuole essere anche un moto di leggerezza per andare avanti», spiega Paolillo a proposito del significato del pezzo.

Il significato di Sotto la pelle di Matteo Paolillo

Sotto la pelle è una riflessione sulla difficoltà di lasciar andare ciò che ci ha segnato nel profondo. La canzone mette in dialogo passato e presente, con immagini e sensazioni che riaffiorano come tatuaggi dell’anima. Il suono si fa più intenso nel ritornello, quasi a rappresentare l’urgenza di liberarsi, ma con delicatezza.

Matteo Paolillo sotto la pelle testo

In arrivo

Foto di copertina articolo di Erica Fava

Artwork: Davide “Bastanimotion” Bastolla