Matteo Paolillo annuncia l’uscita dell’EP “Edo-Ultimo Atto”

Anticipato dal singolo “Nun è cos” feat LDA, “Edo-Ultimo Atto” (ADA / Warner Music Italy) è il nuovo EP di Matteo Paolillo, in uscita venerdì 5 aprile.

Legato come il precedente EP al personaggio interpretato nella serie TV “Mare Fuori“, di cui sono già disponibili gli episodi della quarta stagione, “Edo-Ultimo Atto” contiene sette brani e tre feat: il primo con LDA, il secondo con Guè e il terzo con Raiz.

“Con ‘Mare Fuori 4’ si chiude un cerchio e volevo fare un ultimo saluto al personaggio di Edo, raccogliendo in un EP tutto il suo mondo. Si può considerare un Sequel dell’EP ‘Edo’, fatto nel 2021. Anche qui ho messo dentro le influenze del mio percorso a Napoli e non, raccontando le storie del mio personaggio, intrecciate alle storie della mia vita”, racconta Matteo Paolillo a proposito dell’album, che si apre con sonorità dance per poi migrare verso uno stile più urban.

“Edo-Ultimo Atto”: la tracklist

Foglie d’Autunno Ultima Poesia Nun è Cos (feat LDA) Niente Il Malessere (feat Guè) Terra Mij (feat Raiz) Edo Freestyle #2

Matteo Paolillo, “Edo-Ultimo Atto”

Matteo Paolillo conta attualmente 960 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è “Origami all’alba” con Clara e Lolloflow con oltre 61 milioni 665 mila stream. Seguono “‘O Mar For” con poco più di 47 milioni 600 mila stream e “Sangue Nero” con 5 milioni 71 mila stream.