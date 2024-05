Matteo Paolillo, nel nuovo singolo “Non Ho Voglia” l’estate è una bolla temporale

Matteo Paolillo, “Non Ho Voglia“: significato del testo del nuovo singolo

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, “Non Ho Voglia” (ADA / Warner Music Italy) è il nuovo singolo di Matteo Paolillo che – di ritorno da un viaggio verse mete lontane, in cui gli impegni e la frenesia della routine sono ormai un ricordo lontano – descrive l’estate come una bolla temporale.

Matteo Paolillo, “Non Ho Voglia”: significato del brano

Dopo la pubblicazione dell’EP “Edo – Ultimo Atto”, con cui ha salutato il personaggio da lui interpretato nella serie TV di successo “Mare Fuori”, Matteo Paolillo torna con un brano in cui ci parla della magica stagione in cui si conoscono nuove persone, che magari non rivedremo mai più, e durante la quale si condividono esperienze che rimarranno dentro di noi, come il ricordo di un amore estivo.

In “Non Ho Voglia” non c’è, però, soltanto malinconia, ma anche tanta voglia di ballare e di fare rumore.

Matteo Paolillo, “Non Ho Voglia”: testo del brano

È una di quelle notti in cui mi scoppia la testa

Partenope si è persa in mezzo alla tempesta

E non respira più

Questa città mi stressa

Mi passa la voglia di vivere e poi

E poi ci sei tu

Che sei come il sole di Napoli

Io non ci credevo ai miracoli

Noi abbiamo fatto solo casino

Anche se mi odi sei ancora qui

Mi sembra di urlare da solo a me stesso

Lacrime scendono

N’ t’ vogl perdere

Dimmi questo mare cosa fa

Ci fa vivere l’estate e poi dimenticare

Che poi mi chiedo

È successo davvero o no?

Sono sereno

Gocce di veleno

Non ho voglia di parlare la di fare rumore

Rumore

Rumore

Non ho voglia di ballare ma qualcosa mi muove

Mi muove

Mi muove

Sai mi perdevo

Ho addosso le labbra non c’era il sapore di te

Sapore di sale

Per ricordare qui baci lunghi una notte

Ogni goccia sulla pelle

Hai scritto per sempre

Sulla sabbia

Tarantelle

Dimmi questo mare cosa fa

Ci fa vivere l’estate e poi dimenticare

Che poi mi chiedo

È successo davvero o no?

Sono sereno

Gocce di veleno

Non ho voglia di parlare la di fare rumore

Rumore

Rumore

Non ho voglia di ballare ma qualcosa mi muove

Mi muove

Mi muove

Non mi va di parare ma di fare rumore, rumore

Non mi va di ballare ma qualcosa mi muove, mi muove

Cosa parliamo a fare non mi va

Parole più leggere dell’anima

Correre per strada

Per stare senza fiato

Perdiamo la voce tanto tornerà

Non ho voglia di parlare la di fare rumore

Rumore

Rumore

Non ho voglia di ballare ma qualcosa mi muove

Mi muove

Mi muove

Non ho voglia di parlare la di fare rumore

Rumore

Rumore

Non ho voglia di ballare ma qualcosa mi muove

Mi muove

Mi muove