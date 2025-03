Marracash attacca la favola social dei Ferragnez e dice la sua sua artisti e industria musicale

Marracash torna a parlare, e lo fa come sempre senza filtri nel suo podcast, Fuori dalla bolla, in cui passa dalla critica su Fedez e Chiara Ferragni a quella sulla discografia e sugli artisti di oggi.

Quello di Marra è un podcast in tre episodi realizzato con il giornalista Francesco Oggiano, disponibile su tutte le piattaforme il 26, 27 e 28 marzo. Il tutto mentre cresce l’attesa per il tour negli stadi del rapper in partenza a giugno.

Dopo il disco È finita la pace – settimo in studio e già disco di platino – Marracash si prepara a un anno da record. A giugno partirà MARRA STADI 2025, la prima tournée negli stadi per un rapper italiano. Queste le date:

6 giugno – Bibione – Stadio Comunale

10 giugno – Napoli – Stadio Maradona

14 giugno – Torino – Stadio Olimpico

25 e 26 giugno – Milano – Stadio San Siro

30 giugno – Roma – Stadio Olimpico

5 luglio – Messina – Stadio San Filippo

Oltre alla parte più discussa, Fuori dalla bolla è un viaggio nella mente e nel vissuto di Marracash: si parla di musica, cultura, politica, relazioni, social network, censura, e delle dinamiche psicologiche che accompagnano il successo. Tre episodi curati dalla regia di Chiara Battistini, in uscita uno al giorno a partire dal 26 marzo, con l’episodio integrale disponibile dal 28 marzo sul suo canale YouTube.

Come dicevamo una delle dichiarazioni che sta facendo discutere maggiormente il web è quella contenuta nel secondo episodio e riguardante gli ex Ferragnez.

“La vera truffa? Il racconto dell’amore perfetto venduto come un prodotto”, dice Marracash riferendosi alla coppia Fedez–Ferragni. Un’osservazione lucida, dura, che va ben oltre il caso mediatico per aprire una riflessione più ampia.

Marra parte definendo eccessivo l’accanimento della gente verso Chiara Ferragni…

“Un po’ too much, mi viene da dire, fosse un uomo sarebbe accaduto lo stesso? Non lo so, non l’ha pagata un po’ troppo? Magari mi sbaglio, mi pare che per altri personaggi che di truffe, di meschinità e di merda ne hanno fatta parecchia, non sono stati cancellati alla stessa maniera…“

Nel corso della conversazione, Marracash si sofferma sull’idea di reputazione, sulla cultura della cancellazione e sulla fragilità di chi costruisce un’immagine pubblica ideale. Poi la stoccata:

L’artista critica la narrazione patinata della coppia, vista come modello da imitare ma, secondo lui, lontana dalla realtà. Un’illusione, dice, che può generare danni emotivi e aspettative sbagliate, soprattutto nei più giovani.

“Trovo che vendere, oggi come oggi, ai ragazzi, un concetto di amore che non esiste o che comunque è molto più sfaccettato, molto più complesso, molto più difficile. La gente dovrebbe impararlo anche per non avere delle aspettative altissime, per non soffrire perché quella non è la vita reale.

Se tu basi tutto il tuo business su vendermi una famiglia perfetta che poi la gente sogna di avere e che non ha perché non esiste nella realtà, visto che neanche la tua lo è, lo sappiamo tutti, ecco, quella cosa lì è un tipo di criminalità che non ha a che fare con i soldi, è che però a me personalmente mi indigna di più di altre cose…“