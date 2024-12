Marracash torna con “È finita la pace”, un disco provocatorio, tagliente e che si pone come alternativa alla musica presente intorno a noi

Marracash, È FINITA LA PACE: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album.

Venerdì 13 dicembre è tornato a sorpresa Marracash, uno degli artisti più attesi della scena italiana, con il suo nuovo attesissimo album È FINITA LA PACE (Island Records / Universal Music Italia), il settimo in studio. Pubblicato senza featuring, senza annunci e dritto al punto, questo atto conclusivo della trilogia cambia di nuovo le regole del gioco.

Il disco arriva a distanza di tre anni dall’ultimo progetto multiplatino NOI, LORO, GLI ALTRI che, insieme al primo capitolo PERSONA e con quello finale È FINITA LA PACE, chiudono questo viaggio iniziato da Marracash cinque anni fa.

Sul titolo del disco, Marracash sottolinea: «È FINITA LA PACE vuole arrivare ad una resa dei conti in cui i nodi arrivano al pettine. È il mio disco più personale, fatto da solo, senza autori o interferenze esterne. Sul discorso sociale, è chiaro a tutti che siamo in un momento delicato della storia, c’è un malessere percepibile, a maggior ragione i giovani. Da qui, si arriva al titolo»

E spiega nel dettaglio: «Sono stato recluso per un po’, perché ho avuto un burnout dopo Marrageddon: non sapevo cosa fare dopo aver lavorato per anni. Il titolo del disco ha una triplice dicotomia: è finita la pace per me, cioè la pace con cui ho concepito il disco, per gli altri perché vuole essere un manifesto e un guanto di sfida, ed è finita la pace nel mondo, non in senso letterale, ma perché il mondo va a polveriera perché ci sono dei fatti che preoccupano un po’ tutti»

Il disco gira intorno al discorso e all’immagine della bolla, in un viaggio che dall’interno di essa ci trasporta fuori: «La bolla è un simbolo, il disco è una bolla in cui il mio intento era che ci fossero 50 minuti diversi dalla musica che si ascolta oggi, ed è diverso dalle logiche di marketing – zero – di un mercato che oggi come oggi è la copia di sé stesso».

Cosa è cambiato rispetto ai due dischi precedenti della trilogia? «Ci sono stati due dischi prima (Persona e Noi, Loro, Gli altri, ndr.) che hanno avuto tanto successo e mi hanno tranquillizzato».

E sulla musica di oggi pone una critica riflessiva, per poi rispondere alla domanda posta sopra: «Rispetto al mainstream e ai tormentoni, c’è una terza via e voglio percorrerla, essere un’alternativa. Il mainstream è talmente grosso che la musica di nicchia ha poco impatto sulla realtà. È cambiato che esiste un pubblico ricettivo e vuole altro e vuole farlo arrivare a livelli molto grossi».

La pausa tra il secondo disco della trilogia e È FINITA LA PACE è stata minore rispetto a quella prima di STATUS. Nonostante i tre dischi in cinque anni, Marracash sottolinea che anche se è stata più breve, lo ha aiutato ad avere le idee più chiare e ad allontanarsi da problematiche personali: «Farmi da parte mi permette di riacquistare quella freschezza di un debutto e per fare quello che voglio. In questa maniera riesco a non essere condizionato e a seguire l’ispirazione e basta».

Marracash conclude con due frasi molto interessanti, legate molto anche all’intero percorso che lo hanno portato ad oggi – venerdì 13 dicembre – a pubblicare un disco dal nulla, senza promo e senza alcun pensiero secondario: «Non mi interessa piacere più alla gente che a me non piace. Dai soldi di un prodotto, non ti compri un’altra vita».

MARRACASH, “È FINITA LA PACE”: LA TRACKLIST

Ecco la tracklist dell’album:

POWER SLAP CRASH GLI SBANDATI HANNO PERSO È FINITA LA PACE DETOX / REHAB SOLI MI SONO INNAMORATO DI UN AI FACTOTUM VITTIMA TROI* PENTOTHAL LEI HAPPY END

