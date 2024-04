Marracash annuncia MARRA STADI 2025… è il primo rapper in Italia ad esibirsi negli stadi italiani

Marracash, rapper simbolo di una generazione e artista capace di conquistare anche un pubblico sempre più giovane, ha annunciato il suo primo tour negli stadi, un evento che lo rende il primo rapper a fare un tour negli stadi italiani.

La carriera del “king del rap” ha conosciuto un nuovo momento d’oro, anzi di platino, a partire dal 2019 anno in cui, dopo un album in coppia con Gué ha pubblicato “Persona“. Il progetto discografico ha ottenuto sette dischi di platino per le oltre 350.000 copie/unità.

Nel 2021 l’artista ha bissato il successo con un nuovo disco, “Noi, loro, gli altri“, sei dischi di platino all’attivo ad oggi. Al successo discografico si aggiunge un tour che nel 2022 ha registrato un totale di 250.000 presenze – con oltre 150.000 biglietti venduti per le date indoor nei palasport, tutte sold out -, la vittoria della Targa Tenco 2022 nella categoria miglior disco in assoluto e la creazione del primo festival rap italiano, il MARRAGEDDON, che l’anno scorso ha riunito 140.000 fan in due capitali dell’urban italiano, Milano e Napoli.

Ore, come dicevamo in apertura, è giunto il momento di un altro primato… MARRA STADI 2025.

MARRAcASH MARRA STADI 2025

Marracash sarà il primo rapper in assoluto a fare un tour negli stadi italiani. Queste tutte le date annunciate, prodotte e organizzate da Friends and Partners:

6 GIUGNO 2025 – BIBIONE (VE) – STADIO COMUNALE

10 GIUGNO 2025 – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

14 GIUGNO 2025 – TORINO – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

25 GIUGNO 2025 – MILANO – STADIO SAN SIRO

30 GIUGNO 2025 – ROMA – STADIO OLIMPICO

5 LUGLIO 2025 – MESSINA – STADIO SAN FILIPPO-FRANCO SCOGLIO

