Maria De Filippi su critica e giornalisti: "Fanno il loro lavoro, io faccio il mio. Se voglio smettere che scrivano di me vado a fare altro..."

Nella puntata di di Amici 22 di Sabato 29 aprile Maria De Filippi ha spiegato a Wax e Arisa il suo pensiero sulla questione della critica, musicale e non, da parte dei giornalisti e il suo rapporto con le critiche.

Dopo la reazione di Wax alle critiche di una giornalista lette in settimana, l’artista ha deciso di riscriveere una versione del testo di Quelli che benpensano di Frankie HI-NRG MC, in risposta ai giornalisti. Trovate qui il suo testo.

A esibizione finita è Cristiano Malgioglio il primo a prendere parola dopo l’esibizione di Wax dandogli un consiglio:

“Vedi io penso che sia un ragazzo molto coraggioso. Quando il giornalista ti fa una critica la devi prendere per buona perché la critica ti fa crescere. Se io sono un giornalista che mi occupo di musica posso dire se qualcosa mi piace o non mi piace. Se no ci riferiamo all’episodio sul brano di Cristicchi, lui ha sentito il coraggio di rispondere a questa giornalista. Se tu vuoi fare questa carriera chissà quante bastonate che prenderai in futuro, io mi auguro di no, però questo è un lavoro molto difficile. Prendi il buono e prendi il male e vai avanti così“

Arisa non ci sta, per lei l’Italia è un paese in cui su vuole spesso affossare. E pensare che a noi sembra che la stampa giornalistica musicale, non nel caso di Amici nello specifico, ma in generale, sia spesso anche troppo compiacente. In ogni caso, al di là della nostra opinione la cantante spiega a Cristiano il suo pensiero:

“Questo se mi posso permettere è un andazzo molto italiano, questa storia che si deve sempre affossare, affossare, affossare e anche utilizzando termini sempre offensivi. Wax in realtà si arrabbia tantissimo perché nel modo di criticarlo c’è sempre qualcosa di offensivo e di sminuente nei confronti della sua persona e del suo vissuto. Quindi sicuramente è un pochino fumantino, è un ragazzo giovane, ma in certi casi, quando sento certe cose, penso: ‘ Questo ragazzo fa bene a difendersi Perché basta farsi dire qualsiasi cosa“.

Malgioglio racconta quindi la sua esperienza…

“Molti di noi si mordono le labbra, Io mi sono sempre morso le labbra e questa è già una cosa molto buona. Se io avessi dato ascolto ai giornalisti io non sarei stato seduto su questa poltrona e la mia carriera è durata più di 40 anni, sai quante bastonate ho preso io, però ho sempre detto chi se ne frega…”

Ed a questo punto che Maria De Filippi sente la necessità di mettere in chiaro la sua visione sulla questione, anche per non far passare a casa, ma soprattutto verso artisti così giovani come quelli di Amici un messaggio sbagliato.

Cliccate in basso su continua per scoprire le parole della conduttrice e il suo rapporto con le critiche.