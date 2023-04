Wax risponde alla critiche dei giornalisti con barre inedite su “Quelli che benpensano” di Frankie HI-NRG MC

Amici 22 Wax Quelli che benpensano testo del brano di FRANKIE HI-NRG MC con le barre inedite aggiunte nella puntata del 29 aprile dal giovane cantante per rispondere alle critiche dei giornalisti musicali.

Come è noto a chi segue il quotidiano di Amici di Maria De Filippi da quattro settimane a questa parte la conduttrice ha deciso di mettere i talent del programma, cantanti e ballerini, a confronto con le critiche dei giornalisti permettendo loro di leggerle tutti insieme.

C’è chi ha ricevuto molto elogi come Angelina, chi critiche come Federica che ha mantenuto comunque la calma, chi ci è rimasto un po’ male, come Aaron e Cricca, e chi invece come Wax, che è stato sicuramente il più criticato, per due volte ha reagito arrabbiandosi e rispondendo che, riassumiamo in breve, lui non rispetta chi non lo rispetta e quindi risponde per le rime.

Senza voler criticare il lavoro dei colleghi pensiamo che a volte l’ironia usata nelle critiche nei confronti del ragazzo sia stata eccessiva e poco costruttiva per la sua crescita umana e artistica.

Settimana scorsa è successo che Maria ha permesso a Wax, su richiesta del ragazzo stesso, di confrontarsi telefonicamente con la giornalista del QN – Quotidiano Nazionale che lo ha criticato.

Questa settimana parole dure sono arrivare da Ilcorrriere.it:

“Incontenibile. Solo quando non è in scena. Matteo Lucido, in sciagurata arte Wax, ha 20 anni e un carattere da bulletto di periferia che lo rende il teen idol di questa edizione. Nonché l’Horcrux di chiunque abbia almeno un minino di sacro buongusto […] Nel corso della sesta puntata del Serale, si è cercato di fargli mostrare un lato meno ruvido, più tenero. Forse anche per controbilanciare i colpi di testa umorali di cui si era reso protagonista negli ultimi giorni. Il risultato è stato quello di un esorcismo riuscito male, malissimo[…] Raggiunge vette “cringe” finora inarrivate con la cover di Ti regalerò una rosa, capolavoro di Simone Cristicchi che vinse il Festival di Sanremo nel 2007, quando il virgulto in questione era appena cinquenne. Ne fa una versione contro la violenza sulle donne. Se il tema è sacro, le barre che brutalizza nel testo del brano sono di una banalità raggelante. Per carità, nessuno si aspettava un poeta, ma nemmeno un tale paracarro. I giudici lo promuovono solo per via dell’argomento trattato ed eccolo ottenere il punto, minimo sforzo massimo risultato […]“

Questo un estratto della critica che ha fatto arrabbiare Wax fino a richiedere l’intervento di Maria De Filippi, giunta a consolare il ragazzo. Quello che lo ha ferito è il fatto che, nelle barre del brano di Cristicchi c’è un argomento che lui sentiva molto. Al tempo stesso una critica non può sapere questo e, volendo, non è tenuta a saperlo.

In ogni caso Wax ha deciso di non confrontarsi con la giornalista ma di rispondere in puntata alla stampa tramite delle barre aggiunte ad un brano di Frankie Hi-NRG MC.

