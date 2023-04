In attesa del ritorno all’EUROVISION Marco Mengoni annuncia “Materia (Prisma)”

Ormai prossimo al ritorno sul palco dell’Eurovision, a dieci anni di distanza dalla prima volta, Marco Mengoni annuncia il capitolo conclusivo della sua trilogia Materia. Esce infatti a fine maggio Materia (Prisma).

In attesa di presentare live in mondovisione Due vite nella versione per l’Eurovision (vedi qui) sono sold out le 4 anteprime live europee di avvicinamento alla manifestazione: dopo Parigi e Bruxelles, è atteso il 27 aprile a Francoforte (Batschkapp) e il 29 aprile a Zurigo (Komplex 457). Quest’estate il ritorno live negli stadi italiani con un appuntamento finale al Circo Massimo di Roma.

Dopo Materia (Terra) e Materia (Pelle) con Materia (Prisma) Marco Mengoni conclude il suo maxy progetto già multiplatino. Il terzo capitolo sarà fuori per Epic Records Italy – Sony Music Italy da venerdì 26 maggio con pre-add e pre-save dal 4 maggio.

Prisma perché, come l’uomo, ha la capacità di assorbire esperienze, filtrarle per analizzarle e poi restituirle scomposte in una miriade di colori, e così è questo album che, a chiusura della trilogia, ci permette di avere uno sguardo sulla realtà attraverso diversi punti di vista e prospettive, svelando e abbracciando in questo modo un mondo di sfumature nascoste ed uniche.

LIVE 2023

Dopo il successo dei suoi primi live negli stadi nell’estate 2022 culminati con il sold out allo stadio San Siro a Milano, lo show allo stadio Olimpico a Roma e il successivo tour autunnale con 13 tappe nei principali palazzetti italiani tutti sold out, Marco Mengoni riparte quest’estate live con Marco Negli Stadi, il suo primo tour nei principali stadi italiani.

Queste le date:

Bibione (17 giugno – data zero)

Padova (20 giugno)

Salerno (24 giugno)

Bari (28 giugno)

Bologna (1 luglio)

Torino (5 luglio)

Milano (8 luglio)

15 luglio Circo Massimo di Roma

Il tour è organizzato e prodotto da Live Nation.