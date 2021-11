Marco Mengoni annuncia “Materia (Terra)” il primo disco di un progetto declinato in tre album. Svelata tracklist, copertina e data di uscita

Marco Mengoni nuovo album tracklist e dettagli.

Si chiama MATERIA (TERRA) il nuovo disco di Mengoni in uscita disponibile venerdì 3 dicembre per Epic Records Italy / Sony Music Italy che arriva a più di due anni dal successo multiplatino di Atlantico.

E se già qualche anno fa Marco ci aveva stupiti con un album diviso in due parti, il progetto Parole in circolo, questa volta il progetto è ancora più ambizioso e si divide in tre capitoli.

Marco Mengoni nuovo album: il primo capitolo

MATERIA (TERRA) è infatti l’inizio del progetto musicale MATERIA, un percorso in tre album per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Marco Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.

Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua l’unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante.

MATERIA (TERRA) è il primo di questi tre album e parte dalle sue radici, da quel passato che lo ha reso la persona che è oggi, da quel contatto che in questi ultimi due anni tanto ci è mancato.

Un contatto, umano e musicale, che passa attraverso i suoi ricordi e ascolti, che racconta l’anima di un cantautore che riesce a mettersi a nudo attraverso le sue canzoni. Il passato si fonde qui con il presente che a volte spaventa, guardando al futuro con ottimismo, le parole raccontano i cambiamenti, la voglia di incontrarsi e fidarsi, l’accettazione, la paura, le mille facce dell’amore, la solitudine che diventa risorsa.

Un album suonato, in cui gli strumenti diventano protagonisti, che racconta una ricerca musicale che parte dai suoi primi ascolti, in una sperimentazione sonora che li trasforma in contemporaneità. R&B, gospel e funk sono la sua Terra, Terra è nascita, evoluzione, movimento. È dove si appoggiano i piedi per non perdere l’equilibrio. È dove Marco può continuare a crescere.

Clicca in basso su continua per scoprire la tracklist, i duetti e le versioni disponibili del disco.