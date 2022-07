Mara Sattei parla del fratello thasup: "Non mi ha mai dato particolare fastidio essere la sorella di..."

Mara Sattei, fresca della soddisfazione di essere una delle quattro donne italiane presenti nella Top 100 degli album più venduti nel primo semestre del 2022 (vedi qui) ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha parlato anche del rapporto con il ben più noto, almeno fino al tormentone estivo con Fedez e Tananai, fratello… tha supreme, oggi conosciuto come thasup.

Per Sara Mattei, questo il vero nome della cantautrice nome con cui partecipò dieci anni fa ad Amici di Maria De Filippi, vedi questo articolo), è sicuramente un bel momento. Il suo primo album, pur senza certificazioni, è risultato essere uno dei quattro dischi al femminile presenti nella Top 100 FIMI del primo semestre 2022 (alla #70esima posizione. Prima di lei Elisa, Madame e Ariete) e il suo tormentone estivo, La dolce vita, realizzato con Fedez e Tananai, da settimane è al primo posto della classifiche FIMI, Spotify e Radio candidandosi così a diventare il brano dell’estate 2022.

Visto il momento fortunato la cantautrice ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair dove, oltre della sua lunga gavetta, tra talent e live nei locali, non solo italiani, ha parlato anche del fratello, Davide Mattei, ovvero il Producer rivelazione degli ultimi anni… tha supreme.

Davide ha sei anni in meno di me, ma siamo cresciuti insieme. Ci capiamo senza parlare. Non mi ha mai dato particolare fastidio essere la sorella di. Mio fratello aveva già fatto uscire un disco prima di me e aveva già un grandissimo seguito. Quando, pian piano, è arrivata anche la mia musica da solista, il pubblico ha capito che siamo diversi pur collaborando spesso insieme. Il nostro è uno scambio continuo, ci diamo coraggio a vicenda.

Tra l’altro lo scorso anno è stata sfiorata la possibilità di vederli insieme sul palco del Festival di Sanremo. Le nostre attendibili fonti infatti confermano che Mara avrebbe presentato un brano e, in caso di ammissione alla kermesse, a dirigere l’orchestra sarebbe stato proprio thasup. Ma la canzone non ha convinto Amadeus (dimostrazione che il direttore artistico tiene conto in primis del suo gusto sui brani, e solo poi del nome dell’artista). Chissà che la coppia non ci riprovi quest’anno.

Nell’intervista Mara Sattei ha parlato anche della sua gavetta…

“C’è sempre stata la musica nella mia vita. Sono nata in una famiglia che mi ha dato grandi stimoli. Mia madre faceva parte di un gruppo gospel e andava in giro a esibirsi nei locali con il pancione. Non è stato facile decidere di lasciare l’impiego al duty free dell’aeroporto per dedicarmi alle canzoni. Anche in questo caso è stato fondamentale il sostegno di Davide. E poi, tutto il mio percorso è stato difficile: ho provato i talent, i locali delle mie zone, il web. Contemporaneamente facevo altri lavori per mantenermi…“

Mara Sattei ha anche confessato di avere un personaggio iconico per lei, Lady Diana…