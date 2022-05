Fedez annuncia l’inizio dell’estate con il tormentone La Dolce Vita, insieme a Tananai e Mara Sattei

Fedez annuncia l’uscita del suo singolo estivo, La Dolce Vita, pezzo in collaborazione con Tananai (che già aveva lavorato a Disumano sulle note del pezzo Le madri degli altri) e Mara Sattei. L’annuncio è arrivato pochissimi minuti fa via social, dove Fedez ha rivelato non solo il titolo del pezzo e la sua data di uscita (il 3 giugno) ma anche la sua colorata copertina.

In due storie su Instagram Fedez aveva anticipato l’uscita del suo nuovo singolo, dando appuntamento alle 14.30 per la comunicazione uffiicale ai suoi follower.

Alle 14.30 annuncino! 🤭

E poi, in quella successiva:

Non voglio dire che annuncerà la canzone… però… partirà ufficialmente l’estate amici

La dolce vita sarà quasi sicuramente uno dei tormentoni che conquisteranno l’estate a cui Fedez ci ha abituati negli anni, in particolare Vorrei ma non posto con J-Ax e Mille dello scorso anno con Orietta Berti e Achille Lauro.

Il significato del testo di La Dolce vita di Fedez

La canzone è prodotta da d. whale ed è stata definita come “una gioiosa dichiarazione d’amore, al grido: “La vita senza amore dimmi tu che vita è”. Nel pezzo, però, non c’è un romanticismo smielato: Fedez parla d’amore ma con la sua classica vena ironica, un approccio che ha caratterizzato gran parte della sua produzione recente.

E proprio con J-Ax sarà protagonista dell’evento di solidarietà Love MI che si svolgerà a Milano il 28 giugno. Clicca qui per tutti i dettagli. Contrariamente alle aspettative dei fan, Fedez ha deciso di coinvolgere altri colleghi per il suo nuovo brano per l’estate. Per collaborare con il collega di Comunisti col rolex, dunque, ci saranno magari altre occasioni in futuro.

FEDEZ LA DOLCE VITA TESTO

In arrivo il 3 giugno