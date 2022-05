Fedez (con J-Ax) porta musica e solidarietà in piazza: ecco il cast bomba del LOVE MI

Love MI. Fedez e J-Ax dopo la pace (vedi qui) portano la musica e la solidarietà in piazza a Milano.

Il 28 giugno Fedez (e la sua Fondazione) porta la musica dal vivo in piazza del Duomo per un evento all’insegna della solidarietà e dello stare insieme.

Love MI, questo il nome dell’evento, si terrà a Milano in piazza Duomo a partire dalle 18.30 del 28 giugno 2022.

Un evento voluto da Fedez col patrocinio del Comune di Milano. Con lui sul palco ci sarà anche J-Ax (col quale si è recentemente riavvicinato, leggi qui).

Nel cast anche Dargen D’Amico, Tananai e M¥SS KETA che hanno collaborato all’ultimo album di Fedez e artisti in cui il rapper ha sempre creduto come Cara e Tananai.

I fondi raccolti grazie al numero solidale che verrà attivato appositamente saranno donati dalla Fondazione Fedez E.T.S. a TOG – TOGETHER TO GO la Onlus, diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale. Onlus che la Fondazione Fedez E.T.S. ha supportato anche in passato.

Il concerto sarà completamente gratuito. Ecco il cast, in ordine alfabetico, che si alternerà sul palco.

FEDEZ e j-ax – LOVE MI – CAST

Ecco il cast in rigoroso ordine alfabetico:

Ariete

Beba

ara

Dargen D’Amico

Fedez

Frada

Ghali

J-AX

Miles

MYDRAMA

M¥SS KETA

Nitro

Paky

PAULO

Rhove

Rosa Chemical

Rose Villain

Mara Sattei

Shiva

Tananai

Tedua

le parole dei protagonisti

Le parole di Fedez.

Questa iniziativa è un’occasione dalla duplice valenza: da una parte un concerto gratuito che permette a tutte le persone di poter fruire di un vero e proprio festival musicale e

dall’altra partecipare collettivamente a un’iniziativa benefica per un progetto, il nuovo centro TOG, che sarà un fiore all’occhiello per la nostra città.

Sono felicissimo di aver dedicato le mie energie a questa iniziativa e dopo questa esperienza mi impegnerò a fare sempre di più.

Tommaso Sacchi, assessore alla cultura:

Piazza Duomo torna una volta ancora ad essere il grande palco della musica dal vivo grazie a Fedez, alla sua Fondazione e agli artisti che canteranno con lui sul palco, in un grande concerto gratuito aperto alla città. Un appuntamento che fa bene a tutti: a chi fa la musica, a chi l’ascolta, a chi parteciperà alla raccolta fondi lanciata da questo grande show, al nuovo Centro TOG che li riceverà. Grazie ancora a Fedez: la sensibilità e la sua generosità verso Milano sono un bene prezioso e non scontato.

J-Ax:

Sono felice di poter dare il mio contributo ad una causa così importante a favore dei bambini affetti da patologie neurologiche molto complesse. Attraverso la musica del

grande concerto che faremo a scopo benefico, la mia Milano, che ha sempre dimostrato di essere un’eccellenza in tutto, ci permette ancora una volta di essere migliori e di far parte di un bellissimo progetto a favore di chi ha bisogno. Il significato di quel giorno che vivremo insieme non sarà solo fatto di canzonette ma di vivere con gioia quel

palco nella speranza di regalare a questi bambini un futuro migliore.

Antonia Madella Noja (segretario generale Fondazione TOG):

Siamo entusiasti di questa iniziativa e profondamente grati a Federico per l’impegno e l’affetto che ha dimostrato da quando ha deciso di sostenere la nostra causa. Avere al

nostro fianco un artista così importante ci dà speranza e ci spinge a continuare con fiducia e passione a prenderci cura dei bambini più fragili.

Fedez e J-Ax LOVE MI DOVE VEDERLO

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Italia 1 a partire dalle 19 e in streaing su Mediaset Infinity.

Italia 1 è partner ufficiale dell’evento.

L’organizzazione di LOVE MI è curata da DOOM ENTERTAINMENT e la parte di produzione da VIVO CONCERTI. Il concerto è stato reso possibile anche grazie al sostegno degli sponsor: MARTINI, brand icona dell’aperitivo italiano che da sempre sostiente la musica e celebra i momenti di convivialità, divertimento e condivisione; Yamamay, brand leader italiano nella produzione e distribuzione di prodotti di intimo, lingerie, pigiameria e moda mare; Carpisa, azienda italiana dall’anima internazionale e rinomato marchio, leader nella produzione di borse, valigeria e accessori moda.