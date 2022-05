Fedez e J-Ax hanno fatto pace: il motivo è nobile (ma non è una canzone)

La guerra è finita, come cantavano i Baustelle (anche se per altri motivi). Fedez e J-Ax, come già vi avevamo anticipato giorni fa su All Music Italia, alla fine hanno fato pace. I due “comunisti col rolex” si sono fatti vedere su Instagram insieme felici ed abbracciati sul terrazzo del grande appartamento dei Ferragnez a Milano City Life, come se fra i due non fosse mai successo nulla.

Dopo almeno quattro anni di veleni e silenzi, i due artisti (complice anche il tumore di Fedez) hanno deciso di rivedersi e parlare di nuovo dopo i furiosi litigi post live di San Siro. Rimarranno però delusi quelli che si aspettavano che avessero in programma una canzone insieme: Fedez e J-Ax hanno infatti in programma un progetto benefico per la loro città di cui parleranno domani, lunedì 22 maggio.

Qui sotto il messaggio condiviso dai due artisti sui social: