Fedez e J-Ax hanno fatto pace in vista del tormentone 2022?

Si stanno facendo piuttosto insistenti le voci di un possibile riavvicinamento fra Fedez e J-Ax, due artisti che fino a poco tempo fa pensavamo fossero due acerrimi nemici.

Sono apparsi, infatti, dei segnali online che potrebbero (il condizionale è d’obbligo) dimostrare che fra i due è in atto una fase di disgelo dopo anni di silenzio totale. Ma perché se ne sta parlando? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

J-Ax e Fedez tornano a seguirsi su Instagram, e non solo

Ormai ci siamo abituati: quando due cantanti tornano o iniziano a seguirsi su Instagram significa che c’è qualcosa che bolle in pentola fra di loro. Il fatto che sia successo a Fedez e J-Ax, che in passato se ne sono dette di tutte i colori, ci colpisce. Ma non finisce qui.

Nelle scorse ore, Fedez ha pubblicato un video in cui è in macchina e ascolta Senza Pagare, il tormentone di Comunisti col rolex pubblicato nel 2017. Nella Storia Fedez ha taggato J-Ax con l’emoji del fuoco e il diretto interessato ha subito ricondiviso il video.

Ad insospettirci, in modo particolare, è la tempistica con cui tutto questo è successo. Siamo a poche settimane dall’inizio della stagione estiva: e se i due, oltre ad aver fatto pace, fossero tornati anche in studio di registrazione per dare vita ad un nuovo pezzo tormentone estivo?

La speranza è l’ultima a morire e questo è proprio il periodo in cui gli artisti iniziano a pubblicare i loro annunci via social. Ci potrebbero essere delle sorprese in arrivo? Chi può dirlo, quel che è certo è che il gesto di Fedez ci ha lasciati senza parole, alla luce di tutto quello che era successo ai due cantanti subito prima (e subito dopo) il trionfale concerto a San Siro.

Si aprono a questo punto le scommesse sul titolo del pezzo: sarà, come spesso accade in questi casi, il nome di un cocktail?