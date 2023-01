Esclusivo: tutto pronto per il 19 gennaio a Roma... siete invitati al matrimonio dei Måneskin. E non è uno scherzo!

ESCLUSIVO… matrimonio in vista i Maneskin si sposano. Una data, il 19 marzo 2023. Un’emoticon, quella che rappresenta un anello nuziale e Spotify come testimone di quanto accadrà, un evento che potrebbe far parlare tutto il mondo della nostra rock band per eccellenza.

Del resto i Maneskin con all’attivo EP e tre album (il quarto intitolato Rush arriverà il 20 gennaio) vantano ad oggi una discografia a livello mondiale che conta 320 certificazioni così suddivise, 18 dischi di diamante, 253 dischi di platino e 48 dischi d’oro.

A questo si aggiungono oltre 24 milioni di ascoltatori mensili e oltre 9 MILIARDI di stream a livello mondiale sul solo Spotify.

Il tutto senza scordare le decine e decine di premi ricevuti da quando, nel 2021, vinsero prima il Festival di Sanremo e a seguire l’Eurovision Song Contest.

Tra questi ci sono il Favorite Rock Song agli American Music Awards con Beggin’, il Best Alternative Video agli MTV Video Music Awards per il videoclip di I WANNA BE YOUR SLAVE (la prima volta in assoluto per un artista italiano), il Top Rock Song ai Billboard Music Awards e il Best New Alternative Artist agli iHeart Music Awards dove, per la prossima edizione, hanno ricevuto ben due nomination: Best Group Of The Year e Alternative Artist Of The Year.

Ora, in attesa di Febbraio quando si saprà se riusciranno a portare a casa il premio musicale più importante del mondo, il Grammy Awards, dove sono candidati nella categoria Best New Artist, due appuntamenti importanti, l’uscita del nuovo disco il 20 gennaio e, il giorno precedente, un matrimonio da celebrare. Ma il matrimonio di chi?

