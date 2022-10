Maneskin annunciano il loro nuovo disco Rush!: svelata la data di uscita

L’attesa sta ufficialmente per finire. A quasi due anni di distanza dal fortunato Teatro d’Ira Vol 1, i Maneskin stanno per tornare con un nuovo progetto discografico. La band composta da Damiano, Ethan, Victoria e Thomas pubblicherà il suo terzo studio album, di cui è appena stata svelata la copertina, il titolo e il giorno di uscita.

Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Rush! è il nuovo album dei Maneskin

L’annuncio è giunto sul profilo Instagram del gruppo romano. La band, almeno per il momento, ha rivelato solo la copertina del progetto (bellissima!) e il mese in cui verrà rilasciato in tutto il mondo: la data da segnarsi è il 20 gennaio 2023.

Nulla è dato sapere, almeno per il momento, sulla tracklist completa del progetto e sulla data precisa in cui sarà rilasciato. In ogni caso, è molto probabile che al suo interno troveremo tutti i pezzi pubblicati nei mesi scorsi e rimasti fuori da Teatro d’Ira Vol 1, ovvero Supermodel, The Loneliest e Mammamia.

Qui sotto la cover ufficiale di Rush!.

Una notizia che arriva in una giornata speciale

I Maneskin sono freschi di nuove e. importanti certificazioni. L’ultimo singolo, The Loneliest, è stato certificato disco d’oro in Italia proprio oggi, 31 ottobre.

Disco di platino invece per le oltre 400.000 copie di I wanna be your slave in Germania. Una certificazione, quest’ultima, che porta questa canzone ad un totale di 14 dischi di platino (di cui 3 in Italia) e 4 dischi d’oro nel mondo.

C’è a questo punto grande attesa (ancora di più rispetto a prima) per i prossimi concerti negli stadi italiani dei Maneskin, in programma a luglio del prossimo anno. Sarà proprio allo stadio Olimpico e allo stadio San Siro che tutti i fan potranno ascoltare i nuovi pezzi inclusi in Rush!, oltre ovviamente a tutto il meglio della loro discografia fino ad oggi.