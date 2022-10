Boom di nomination per i Måneskin agli American Music Awards. Fuori il video “The Loneliest”

Maneskin The Loneliest fuori il video e non solo… dopo la notizia di ieri, ovvero le nomination per i Maneskin nelle categoria Best rock (premio vinto già nella scorsa rdizione) e Best Italiana Act degli MTV EMA 2022, oggi arriva una nuova pioggia di nomination per la Damiano, Ethan, Thomas e Victoria. Questa volta agli American Music Awards 2022.

Le nomination in quest’ultima cerimonia sono ben quattro e tutte in categorie molto importanti. Eccole:

New Artist Of The Year

Favorite Rock Artist

Favorite Pop Duo or Group

Favorite Rock Song con Beggin’

Nomination che, come dicevamo, si aggiungono alle due per Mtv Europe Music Awards 2022, e ai premi già conseguiti quest’anno come il Best Alternative Video agli MTV Video Music Awards (la prima volta in assoluto per un artista italiano) e alla certificazione triplo disco di platino in USA per il brano Beggin’, che ha venduto 3 milioni di copie.

Maneskin The Loneliest video

Nel frattempo è fuori anche il videoclip del nuovo singolo, The Loneliest, brano che ha debuttato come nuova canzone più ascoltata al mondo, entrando nelle classifiche di 28 Paesi e piazzandosi come più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify.

Il video, scritto e diretto da Tommaso Ottomano, ha una forte componente dark dai riferimenti cinematografici tipici dello stile Gotico. L’atmosfera surreale e cupa di un elegante e tetro funerale sotto la pioggia battente è perfetta nell’evidenziare le tinte malinconiche e struggenti della ballad dal sapore classic rock con cui la band torna al genere di alcuni fra i suoi più grandi successi.

Il video, lanciato meno di 24 ore fa, ha già raggiunto quota un milione di views ed è secondo nelle tendenze di YouTube.

A seguire i prossimi appuntamenti live del LOUD KIDS TOUR: