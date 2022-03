Måneskin: nel primo giorno di primavera l’annuncio del nuovo singolo?

Maneskin nuovo singolo in arrivo?

La band, che nello scorso febbraio ha incantato il pubblico dell’Ariston presentando la ballad Coraline, manca dal mercato discografico con un singolo inedito dall’8 ottobre 2021. Quel giorno venne lanciato Mammamia.

In realtà, Damiano, Ethan, Thomas e Victoria avrebbero dovuto lanciare il nuovo disco entro la fine del 2021, ma, probabilmente anche per la tiepida accoglienza riservata al brano inedito, hanno deciso di prendersi più tempo rinviando l’uscita del seguito di Teatro d’Ira vol. I al 2022.

MANESKIN NUOVO SINGOLO

In molti si aspettano l’uscita di un nuovo brano entro il mese di maggio, momento in cui i Maneskin torneranno sul palco dell’Eurovision Song Contest in quanto vincitori della scorsa edizione. Grazie a questo successo, la manifestazione è tornata dopo 31 anni in Italia.

La nuova musica dei Maneskin, però, potrebbe arrivare molto prima di quanto ci si aspetti. Venerdì 18 marzo, infatti, la band ha pubblicato un video che li vede in studio di registrazione intenti a suonare live un brano, probabilmente inedito, e hanno accompagnato il post con la seguente didascalia:

BIG news are coming 💋 We’re getting louder!

Save the date x 21.03.2022

Ovvero, tradotto in italiano, “Grandi novità in arrivo. Stiamo diventando più rumorosi!” con la promessa che tutto sarà svelato lunedì 21 marzo.

Verso la fine del video, si sente Damiano che dice: “See you soon”, ovvero “Ci vediamo presto” mentre appare in grafica la scritta “Loud kids get louder”, cioè “I ragazzi rumorosi diventano sempre più rumorosi”.

Insomma, grande attesa per la nuova musica dei Maneksin che, nel frattempo, hanno vinto un importante riconoscimento in Spagna e si avviano a raggiungere 1 miliardo di stream su Spotify della loro versione di Beggin’.