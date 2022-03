Måneskin: nuovo premio internazionale, nuovi festival e le parole, deludenti, di Keith Richards

C’è grande attesa per l’annuncio da parte dei Maneskin su un possibile nuovo singolo che farebbe seguito a Mammamia e che potrebbe essere rilasciato in vista del ritorno all’Eurovision Song Contest. Nell’attesa di saperne di più la band continua a raccogliere prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo. L’ultimo in Spagna.

La band ha conquistato il premio nella categoria Best International New Artist ai Premios Odeón.

I Premios Odeón sono un riconoscimento curato da AGEDI, equivalente in Spagna della SIAE, e Promusicae, una sorta di FIMI spagnola. Il premio è nato di recente, nel 2020, e rappresenta la versione iberica dei Brit Awards inglesi.

I Maneskin hanno battutto nella loro categoria grandi artisti internazionali del calibro di THE KID LAROI, i Silk Sonic, i Glass Animals, Gayle e Griff.

Nel frattempo al tour nei Festival più importanti del mondo di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, si aggiungono nuovi appuntamenti. Damiano, Ethan, Thomas e Victoria saranno al Reading & Leeds Fest nel Regno Unito il 26, 27 e 28 agosto. Nella line up del festival anche Bastille, Arctic Monkeys, Halsey e molti altri ancora.

Tra tante belle novità arrivano anche le parole, un po’ deludenti va detto, di Keith Richards dei Rolling Stones il quale, intervistato da Il Corriere della Sera ha risposto ad una domanda sulla band (che ricordiamo lo scorso novembre ha aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas) con queste parole…

“Non vedo mai le band che aprono i nostri show, ma se fanno rock and roll gli auguro buona fortuna.”

MANESKIN SU SPOTIFY

I numeri della band sulla nota piattaforma streaming non conoscono stop. E così mentre I wanna be your slave ha superato quota 560.000.000 di stream, la hit Beggin’ si avvicina a quota un miliardo (mancano però ancora 49 milioni di stream) con una media oltre 21 milioni di ascoltatori mensili.

L’ultimo brano della band, Mammamia, continua invece ad essere tra i meno ascoltati con “soltanto” 60.700.000 stream su Spotify.