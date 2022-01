I Måneskin annunciano la partecipazione al Coachella Festival in California

MANESKIN FESTIVAL LIVE 2022.

I Maneskin al Coachella Festival. La band ha annunciato la partecipazione ad uno dei più iconici festival del mondo: il Coachella, nelle date di domenica 17 e 24 aprile.

Damiano, Ethan, Thomas e Victoria Si esibiranno a fianco dei più importanti artisti internazionali come Harry Styles, Billie Eilish, Ye e Swedish House Mafia.

La band porterà live le sonorità dell’album Teatro d’Ira – Vol. I nel corso dell’estate 2022, con una tournée che li vedrà protagonisti dei più importanti festival europei e del mondo. Oltre al Coachella saranno presenti, tra i tanti, al Rock in Rio, il Rock Am Ring, il Reading & Leeds Festival e il Lollapalooza. E nuovi appuntamenti sono in trattativa.

Con 6 dischi di diamante, 133 platino e 34 oro a livello globale e quasi 4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, i Maneskin sono un fenomeno musicale globale che, tra le altre cose, ha vinto il “Best Rock” agli MTV EMAs (la prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale), hanno ottenuto la doppia nomination ai BRIT Awards come “International Group” e “International Song” e hanno visto includere la loro I WANNA BE YOUR SLAVE nella “Top 10 Tracks of 2021” secondo la BBC.

Queste le date nei FESTIVAL per il 2022 dei Maneskin