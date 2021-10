Måneskin: fuori “Mammamia” ecco testo, audio e traduzione del nuovo singolo

Maneskin Mammamia testo, Maneskin Mammamia traduzione.

Dopo aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival estivi europei, i Måneskin tornano con questo singolo fuori l’8 ottobre 2021.

Prodotto da Fabrizio Ferraguzzo & Måneskin, il brano è registrato in presa diretta per mantenere un suono molto ruvido.

Nonostante sia una canzone rock, richiama vibrazioni dance e da club, a partire da un potente riff di basso e una batteria incalzante. Il testo scanzonato parla della percezione che le persone possono avere del comportamento altrui, le cui intenzioni e pensieri sono invece completamente differenti. La band, per la prima volta, mostra il proprio lato autoironico.

Maneskin mammamia testo e traduzione

Maneskin mammamia testo

Ah, ah, ah, ah

Oh mamma mia ma-ma-mamma mia ah

I feel the heat, I feel the beat of drums

Call the police, I’ll do it, they’ve stolen all my fun

I’m breaking free but I’m stuck in the police car

Oh mamma mia ma-ma-mamma mia ah

They treat me like if I did something criminal

All eyes on me I feel like I’m a superstar

I’m not a freak I just thought it was carnival

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

I’m on my knees and I can’t wait to drink your rain

I’ll keep the secret if you let me get a taste

Tell me your limits and we’ll cross that line again

Oh mamma mamma mia

Oh mamma mia ma-ma-mamma mia ah

You wanna touch my body, I say you’re not allowed

You wanna handle me but I’m a bit too much

I burned all the place down cause I’m too fucking hot

Oh mamma mia- ma, ma- mamma mia – ah

They wanna arrest me but I was just having fun

I swear that I’m not drunk and I’m not taking drugs

They ask me why I’m so hot. Cause I’m Italian O

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

I’m on my knees and I can’t wait to drink your rain

I’ll keep the secret if you let me get a taste

Tell me your limits and we’ll cross that line again

Oh mamma mamma mia

Give me a command and I’ll do what you ask cause my favourite music’s your ah – ah

Give me a command and I’ll do what you ask cause my favourite music’s your ah – ah

Give me a command and I’ll do what you ask cause my favourite music’s your ah – ah

Give me a command and I’ll do what you ask cause I love when you sing out loud

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

I’m on my knees and I can’t wait to drink your rain

I’ll keep the secret if you let me get a taste

Tell me your limits and we’ll cross that line again

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

Spit your love on me

Spit your love on me

Spit your love on me

Oh mamma mamma mia

Maneskin mammamia traduzione

Oh mamma Mia……

Sento il calore, sento il ritmo dei tamburi

Chiama la polizia, lo farò, mi hanno rubato tutto il divertimento.

Mi sto liberando ma sono bloccato nella macchina della polizia.

Oh mamma mia ….

Mi trattano come se avessi fatto qualcosa di criminale.

Tutti gli occhi su di me, mi sento come fossi una superstar.

Non sono pazzo, ho solo pensato fosse carnevale.

Oh mamma mia..

Sputa il tuo amore su di me,

Sono in ginocchio e non vedo l’ora di bere la tua pioggia.

Manterrò il segreto se mi lasci assaggiare.

Dimmi i tuoi limiti e passeremo quella linea, di nuovo.

Oh mamma mia….

Oh mamma mia…

Vuoi toccare il mio corpo, io dico che non ti è permesso.

Vuoi gestirmi, ma io sono un po’ troppo.

Ho bruciato tutto il posto perché sono fottutamente hot.

Oh mamma mia….

Mi voglio arrestare, ma mi stavo solo divertendo

Giuro che non sono ubriaco e non prendo droghe

Mi chiedono perché sono così hot, perché sono italiano.

Oh mamma mia…

Sputa il tuo amore su di me

Sono in ginocchio e non vedo l’ora di bere la tua pioggia.

Manterrò il segreto se mi lasci assaggiare.

Dimmi i tuoi limiti e passeremo quel confine, di nuovo.

Oh mamma mia…

Dammi un comando e farò quello che chiedi perché la mia musica preferita è il tuo ah ah

Dammi un comando e farò quello che chiedi perché la mia musica preferita è il tuo ah ah

Dammi un comando e farò quello che chiedi perché la mia musica preferita è il tuo ah ah

Dammi un comando e farò quello che chiedi perché amo quando canti ad alta voce.

Oh mamma mia….

Sputa il tuo amore su di me

Sono in ginocchio e non vedo l’ora di bere la tua pioggia.

Manterrò il segreto se mi lasci assaggiare.

Dimmi i tuoi limiti e passeremo quel confine, di nuovo.

Oh mamma mia…

Sputa il tuo amore su di me

Sputa il tuo amore su di me

Sputa il tuo amore su di me

Sputa il tuo amore su di me

Oh mamma mia