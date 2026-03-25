25 Marzo 2026
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25 Marzo 2026

Madame, “OK”: l’incapacità di dire di no e l’accondiscendenza che diventa una gabbia

Il secondo brano estratto da DISINCANTO racconta come un semplice "ok" ripetuto all'infinito possa diventare una prigione.

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Madame in una foto promozionale per l'album "DISINCANTO". Ok è il nuovo singolo
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Madame presenta OK, scopriamo il significato del testo del nuovo singolo che anticipa il nuovo album, DISINCANTO, in uscita venerdì 17 aprile per Sugar Music. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo.

OK arriva dopo la titletrack DISINCANTO, brano manifesto del nuovo progetto discografico che, con un testo di vero peso, ha superato oltre un milione di stream in una settimana (ora un milione e mezzo), dimostrando quanto il pubblico abbia ancora bisogno di contenuti e profondità.

Scritto dalla stessa Madame e prodotto da BIAS, OK affronta il tema dell’accondiscendenza, dell’incapacità di dire di no e della tendenza a rispondere con una sfilza di “ok” continui e ossessivi.

MADAME, “OK”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Con OK, Madame mette in musica una dinamica psicologica tanto comune quanto logorante: l’incapacità di opporsi, di mettere dei confini, di dire “no”.

Il brano, come descritto dalla stessa artista, parla di accondiscendenza, di quella tendenza a rispondere con un “ok” quasi automatico per evitare il conflitto, per non deludere, per quieto vivere. Una parola che da semplice affermazione si trasforma in una gabbia, in un’abitudine che finisce per annullare la propria volontà.

La produzione di BIAS, che già aveva lavorato con Madame in passato, costruisce probabilmente un tappeto sonoro che amplifica questa sensazione di ripetizione ossessiva, trasformando un monosillabo in un vero e proprio mantra al contrario.

Madame in una foto promozionale per l'album "DISINCANTO"

OK TESTO

(testo completo in arrivo)

Disincanto e Ok, anticipano l’uscita dell’album Disincanto, progetto che è stato accompagnato da un lancio marketing molto interessante di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Foto di Leonardo Scotti

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