Madame, “Disincanto” e la domanda più scomoda sui cartelloni di Milano: qual è il prezzo?

Madame disincanto operazione guerrilla marketing.

C’è una domanda che negli ultimi giorni compare sui muri di Milano e che ha il pregio di sembrare semplice, ma non lo è affatto.

“Qual è il prezzo?”

Mostrarsi: qual è il prezzo?

Stare bene: qual è il prezzo?

Cambiare: qual è il prezzo?

Madame torna così con una campagna di guerrilla marketing che non si limita a promuovere un disco, ma costruisce un immaginario preciso.

E soprattutto, costruisce un dubbio.

UNA CAMPAGNA CHE NON SPIEGA, MA ESPONE

Le immagini scelte sono dirette: un letto d’ospedale, il corpo, l’infanzia, i capelli tagliati.

Non servono a costruire un’estetica, ma a mettere in scena una condizione.

Non raccontano una storia completa, e proprio per questo funzionano.

Sono frammenti che non si chiudono, che restano aperti e chiedono di essere interpretati.

Un letto d’ospedale non spiega cosa sia accaduto, ma richiama immediatamente una dimensione di vulnerabilità.

Un corpo esposto non è solo presenza, è anche perdita di controllo.

L’infanzia non è nostalgia, ma distanza da qualcosa che non può più essere recuperato.

I capelli tagliati diventano il segno visibile di un cambiamento che implica una rottura.

Accanto a queste immagini compare sempre la stessa domanda, e la sua forza sta proprio nella forma interrogativa.

Non orienta la risposta, non suggerisce una direzione, ma apre uno spazio.

E in quello spazio lo spettatore è chiamato a prendere posizione.

È qui che la campagna si sposta dal piano visivo a quello relazionale.

Perché la domanda non riguarda più soltanto Madame, ma chi guarda.

Quanto costa mostrarsi, stare bene, cambiare, non è una misura oggettiva.

È qualcosa che varia in base a ciò che ognuno è disposto a perdere, a esporsi, a trasformare.

Ed è proprio questa mancanza di una risposta univoca a rendere la campagna efficace:

non perché spiega, ma perché coinvolge.

IL PREZZO NON È SOLO ECONOMICO

A prima vista potrebbe sembrare una riflessione sul denaro, sul valore delle cose.

In realtà il discorso è più sottile.

Il prezzo qui non è solo economico.

È emotivo, identitario, relazionale.

Quanto costa mostrarsi davvero?

Quanto costa cambiare?

Quanto costa stare bene?

E soprattutto: siamo ancora abituati a farci queste domande o abbiamo già interiorizzato il fatto che tutto abbia un costo?

DAL MERCATO ALLA VITA: IL RICHIAMO A VIRZÌ

Guardando questa campagna viene in mente Il capitale umano di Paolo Virzì.

In quel film ogni cosa — relazioni, scelte, persone — viene letta in termini di valore, di guadagno o perdita. Non perché qualcuno lo dichiari apertamente, ma perché il sistema lo impone.

Madame non racconta quel mondo, ma sembra usare lo stesso meccanismo.

Solo che lo sposta.

Non più il valore economico delle vite,

ma il prezzo delle esperienze.

Non quanto vali,

ma quanto ti costa essere.

DISINCANTO NON CERCA RISPOSTE

Le stesse domande attraversano anche il singolo Disincanto e fanno intuire la direzione dell’album.

Non è un progetto che prova a spiegare.

È un progetto che insiste nel chiedere.

E questa è forse la scelta più interessante.

In un momento in cui tutto deve essere immediatamente comprensibile, condivisibile, riducibile a un messaggio, Madame sceglie di restare nel dubbio.

FORMULARE DOMANDE È GIÀ UNA PRESA DI POSIZIONE

C’è una cosa che spesso dimentichiamo: fare domande non è neutro.

Le domande aprono, complicano, spostano.

Non rassicurano.

E soprattutto generano risposte diverse, a volte contraddittorie.

Forse è proprio questo il punto di Disincanto:

non trovare una verità, ma moltiplicare le possibilità.

E ALLORA: TUTTO HA DAVVERO UN PREZZO?

C’era una nota pubblicità di una carta di creditoche diceva: la felicità non ha prezzo, per tutto il resto c’è…

Oggi quella frase suona quasi superata.

Perché la sensazione è che tutto, anche ciò che pensavamo intoccabile, sia entrato in una logica di misurazione.

Tempo, corpo, benessere, cambiamento.

Madame non dà una risposta.

Fa qualcosa di più semplice e più difficile:

rimette la domanda al centro.

BENTORNATA MADAME

In questo tempo di disincanto, la sua voce non consola.

Non semplifica.

Ma riapre uno spazio.

E forse oggi, più che avere risposte,

abbiamo bisogno proprio di questo.