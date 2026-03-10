Madame rompe il silenzio: arriva il nuovo album Disincanto

Madame torna con un nuovo progetto discografico. La cantautrice ha annunciato l’uscita di Disincanto, il suo terzo album in studio, disponibile ovunque da venerdì 17 aprile per Sugar Music. Il disco arriva a tre anni dal precedente lavoro e rappresenta una nuova tappa nel percorso artistico dell’artista vicentina, tra introspezione, domande personali e ricerca di consapevolezza.

Con questo nuovo progetto, Madame racconta un passaggio emotivo e umano che parte da una fase iniziale di incanto per arrivare a una frattura e, infine, a una possibile rinascita. Un processo che l’artista descrive come inevitabile per chiunque voglia arrivare a una vera presa di coscienza di sé.

Madame annuncia Disincanto, il nuovo album in uscita il 17 aprile

Nel presentare il disco, Madame ha condiviso alcune riflessioni personali sul periodo che ha preceduto la realizzazione del progetto. Un tempo di pausa, durato circa tre anni, in cui la cantautrice ha scelto di fermarsi e interrogarsi sul proprio percorso.

“Perché? Perché ci sono voluti tre anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne? Perché non sono stata forte?

Non ho le risposte. Ho solo tante, tantissime domande. E un disco.”

Domande che diventano il punto di partenza di Disincanto, un lavoro che prova a raccontare proprio quel momento di rottura che può arrivare nella vita di ognuno. Un passaggio spesso difficile, ma necessario per guardarsi dentro e ridefinire il proprio equilibrio.

Il preorder del nuovo album di Madame

Disincanto è già disponibile in preorder sulle piattaforme digitali e in diversi formati fisici. Il disco uscirà in CD e vinile nero con poster, oltre a una versione CD nero esclusiva per Amazon. Tra le edizioni speciali anche il vinile trasparente autografato con poster e il CD autografato, disponibili in esclusiva sullo store ufficiale di Sugar Music.

Madame Tour Estate 2026: i festival del nuovo tour

Parallelamente all’annuncio del nuovo album, Madame ha svelato anche le prime date del Madame Tour Estate 2026. La tournée, prodotta e organizzata da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, porterà la cantautrice sui palchi di diversi festival italiani.

Il tour partirà il 3 luglio dal Rugby Sound Festival di Legnano e toccherà numerose città italiane nel corso dell’estate.

3 luglio – Rugby Sound Festival – Legnano (MI) 6 luglio – Flowers Festival – Collegno (TO) 9 luglio – Live in Genova Festival – Genova 12 luglio – Anima Festival – Cervere (CN) 27 luglio – Villafranca Festival – Villafranca (VR) 29 luglio – Udine Vola – Udine 3 agosto – Zoo Music Fest – Pescara 9 agosto – Arena della Regina – Cattolica (RN) 11 agosto – Villa Bertelli Live – Forte dei Marmi (LU) 12 agosto – Castiglioncello Festival – Castiglioncello (LI) 23 agosto – Arena Bianca – Ostuni (BR) 25 agosto – Fossato del Castello – Barletta (BT) 2 settembre – Vicenza in Festival – Vicenza 4 settembre – Trento Live Fest – Trento 11 settembre – Dream Pop Fest – Palermo 13 settembre – Festival Taormina Arte – Taormina (ME)



CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





