Tour
In attesa del disco Madame annuncia il Tour Estate 2026. Date e biglietti

La cantautrice si esibirà tra festival, arene e teatri storici

in attesa di svelare la data di uscita del nuovo disco Madame annuncia il Madame Tour Estate 2026, una serie di date live i cui biglietti sono già disponibili.

L’estate 2026 vedrà Madame protagonista sui palchi dei principali festival italiani con il Madame Tour Estate 2026, una serie di date che attraverseranno l’Italia da nord a sud tra luglio e settembre.

MADAME TOUR ESTATE 2026

Il Madame Tour Estate 2026 rappresenta una nuova tappa nel percorso live della cantautrice, che negli ultimi anni ha consolidato un rapporto sempre più diretto con il pubblico, alternando dimensione intima e forza performativa.

Le location scelte – tra castelli, arene e teatri storici – disegnano un itinerario che attraversa l’Italia con un set pensato per valorizzare l’identità artistica di Madame e il suo repertorio.

Dalle date del nord fino alla chiusura al Teatro Antico di Taormina, il tour promette un’estate costruita su scrittura, presenza scenica e connessione con il pubblico.

Prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, il tour toccherà alcuni dei festival più importanti della stagione estiva.

LE DATE

Si parte il 3 luglio 2026 dal Rugby Sound Festival di Legnano, per poi proseguire tra arene, castelli, piazze storiche e teatri all’aperto.

Ecco il calendario completo:

  • 3 luglio 2026 – Legnano (MI) – Rugby Sound Festival – Castello
  • 6 luglio 2026 – Collegno (TO) – Flowers Festival – Parco della Certosa Reale
  • 9 luglio 2026 – Genova – Live in Genova Festival – Arena del Mare – Area Porto Antico
  • 12 luglio 2026 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima
  • 27 luglio 2026 – Villafranca (VR) – Villafranca Festival – Castello Scaligero
  • 29 luglio 2026 – Udine – Udine Vola – Castello
  • 3 agosto 2026 – Pescara – Zoo Music Fest – Porto Turistico
  • 9 agosto 2026 – Cattolica (RN) – Arena della Regina
  • 11 agosto 2026 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live – Villa Bertelli
  • 12 agosto 2026 – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival – Castello Pasquini
  • 23 agosto 2026 – Ostuni (BR) – Arena Bianca (Foro Boario)
  • 25 agosto 2026 – Barletta (BT) – Fossato del Castello
  • 2 settembre 2026 – Vicenza – Vicenza in Festival – Piazza dei Signori
  • 11 settembre 2026 – Palermo – Dream Pop Fest – Teatro di Verdura
  • 13 settembre 2026 – Taormina (ME) – Festival Taormina Arte – Teatro Antico

