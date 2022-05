Loredana Errore annuncia un album pieno di... "Stelle" e poi al via in tour!

Loredana Errore nuovo album, il titolo è Stelle.

È ormai imminente il ritorno dell’artista seconda classificata nell’edizione di Amici che vide vincere Emma Marrone. La Errore dopo la firma con l’etichetta Azzurra Music ha pubblicato il suo album di inediti C’è vita il 27 novembre del 2020. Ora, a distanza di un anno e mezzo è pronta a tornare con un nuovo progetto discografico e un tour.

Loredana Errore nuovo album… Stelle

Il disco di Loredana Errore, sesto progetto della sua carriera partita ufficialmente nel 2010, è stato realizzato tra dicembre del 2021 e aggio di quest’anno dal produttore Riccardo Quagliato.

All’interno saranno contenuti dieci brani, per la maggior parte tributi ad interpreti che si sono dimostrati significativi per la carriera di Loredana e che le permetteranno di mettere in mostra ancora una volta le sue doti da interprete già ampiamente messe in luce con alcune cover nei procedenti dischi, tra queste sicuramente la migliore è Per amarti di Mia Martini contenuta nell’album Luce infinita.

Stelle uscirà dopo l’estate e, in contemporanea, verrà anche annunciato il nuovo tour dell’artista.

Ecco come ha commentato Loredana Errore questo nuovo step della sua carriera:

Sono emozionatissima per l’inizio di questo nuovo percorso della mia vita e non vedo l’ora di far ascoltare ai miei fan e a tutti gli appassionati di musica le canzoni del mio album che è di gran lunga il lavoro che mi soddisfa di più. Altrettanto sono eccitata al pensiero di tornare a calcare i palcoscenici dopo troppi anni di stop forzato dovuti prima ai problemi organizzativi e poi alla pandemia.

Al momento non si molto altro su questo nuovo album e se, oltre alle cover saranno contenuti anche brani inediti. Probabile che in tracklist possano essere presenti anche canzoni di artisti come Lucio Dalla, che durante Amici duetto con Loredana, e di Loredana Bertè, con cui la Errore incise il singolo scritto da Biagio Antonacci, Cattiva, nonché qualcosa di Mia Martini, da sempre punto di riferimento dell’interprete siciliana.

Non ci resta che aspettare dopo l’estate per saperne di più.