Loredana Errore: ecco il vinile del nuovo album “C’è Vita”

A fine novembre 2020, Loredana Errore ha pubblicato il nuovo album C’è Vita con cui ha festeggiato i 10 anni di carriera. Adesso, a grande richiesta, l’artista fa uscire il disco anche in vinile. Questo formato è in vendita dal 9 aprile 2021.

Il disco a 33 giri è in edizione limitata, 180 grammi, color magenta. Dal 1° aprile, il vinile di C’è Vita è disponibile in pre-order (qui il link) anche in versione autografata.

Come il disco in formato Cd e digitale, il vinile è composto da sette tracce. La tracklist comprende i tre singoli 100 vite, È la vita che conta e Torniamo a casa, pubblicati nel 2020; i due inediti Madrid non va a dormire e Ora che nevica; e la cover de La Cura di Franco Battiato. L’album si chiude con una speciale versione di Ragazza Occhi Cielo, realizzata per i 10 anni di carriera. Il vinile contiene un libro fotografico con contenuti extra.





C’è Vita affronta il tema di quanto sia importante dare valore alla propria vita. I testi dei brani sono stati cuciti addosso a Loredana Errore, che dalle negatività e dagli ostacoli che la vita le ha posto davanti è sempre riuscita a uscirne con il sorriso.

Loredana ha annunciato così l’uscita del disco anche in versione vinile: “Dentro ogni vita c’è una fiaba da scoprire con semplicità rimanendo se stessi, mostrandosi per quello che si è, questa è la cosa più preziosa. Ciascuno ha il diritto di vivere senza giudizi discriminatori tesi a ledere la naturale creatività di noi esseri umani, partendo da questi valori non ho mai smesso di alimentare i miei sogni e di crederci con tutta me stessa, col sorriso al cuore e rivolto al cielo, grata di poter sognare questo album. Questo è il mio primo album che esce anche in versione 33 giri e sono davvero felice di iniziare con C’è Vita”.

