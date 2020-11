Loredana Errore nuovo album. L’artista ha svelato oggi sui suoi social tutti i dettagli sul suo quinto disco, il primo a vedere luce grazie alla collaborazione con l’etichetta Azzurra Music. C’è vita, questo è il titolo dell’album fuori dal 30 novembre e già pre-ordinabile in versione autografata cliccando qui.

La tracklist del disco contiene in totale sette brani: i tre singoli usciti nel corso del 2020, 100 vite, È la vita che conta e Torniamo a casa, a cui si aggiungono gli inediti Madrid non va a dormire e Ora che nevica. A chiudere il disco una cover de La Cura di Franco Battiato e il primo successo della ragazza, Ragazza occhi cielo, brano scritto da Biagio Antonacci, in una nuova versione (10th year Edition).

Il Booklet del cd è arricchito da contenuti speciali, Loredana ha infatti voluto arricchirlo scrivendo un testo di presentazione all’intero progetto e un breve testo per ciascuna delle canzoni contenute.

LOREDANA ERRORE NUOVo ALBUM C’É vita

Ecco come Loredana ha annunciato, con un lungo post, l’uscita di questo nuovo disco con cui festeggia dieci anni di carriera. Si tratta del quinto album della sua carriera dopo Ragazza occhi cielo (2010), L’Errore (2011), Pioggia di comete (2012) e Luce infinita (2016).

“Ciao Raga che che gran giorno oggi per noi, conosciamo al completo il mio Nuovo Album. Cari Raga ecco a voi ‘C’È Vita’ é il titolo che ho scelto e che mi è venuto spontaneo per tutto quello che in questo anno è successo; nonostante tutto C’É Vita

La Musica ha reso la mia vita una dolce culla di avvenimenti, di incontri, di piccoli grandi miracoli che hanno fatto si che io non smettessi mai di credere in Lei, la Musica, grande mia compagna di vita fin da bambina. Da bambina mi sono incuriosita da subito guardando il cielo, volevo vedere oltre quel blu da così lontano in modo da unire cielo e terra, in mezzo c’ero io e accanto a me c’era Dio a farmi grande compagnia con la Musica profonda di cui mi ha fatto erede e custode. ‘La vita senza Musica sarebbe un errore’ ed io senza la Musica non avrei sogni e non sarei me stessa, questa citazione di Friedrich Nietzsche mi rincuora ed avvalora ciò che ho nel cuore, La Musica, potermi esprimere con essa è il più grande privilegio che mi si possa consentire. La Vita è la più grande aurora e il più grande degli impegni da portare fino alla fine sentendoci fallibili, imperfetti, deboli, fragili ma allo stesso tempo amati e sicuri che fino a che siamo qui nulla è perduto ma solo da cercare meglio con la Luce del cuore. Io canto per necessità, riesco a vedere quello che solo il cuore può spaccare con le emozioni senza troppi giri di parole, quelle emozioni che ho colto in anime come Giuni Russo, Mia Martini, Amy Winehouse, Luigi Tenco ecco in loro ho visto tanta sincerità, il loro canto è puro proteso verso il bene, la verità. queste qualità innate mi illuminano ma ancor di più è come se dovessi loro qualcosa, ci hanno lasciato troppo presto ma il loro canto è un eco che risuona ad unisono, ‘C’È VITA’.”

Loredana Errore ha quindi continuato spiegando anche il perché della copertina e dei suoi colori…

“I colori che vedete così accesi dietro di me è aurora boreale come simbolo di Vita, nascita e rinascita un nuovo giorno come dono speciale per tracciare nuove linee di pace con cuore e saggezza.

Ho elaborato questa immagine nella mia testa e ho tirato fuori la mia anima black quella che mi ha spinto ad andare, ritornare, viaggiare senza paura, certa che stavo lottando per un valore troppo importante che volevo conoscessero tutti; la Voce il grande dono che Dio mi aveva dato, già con questa esigenza innata di rivalsa tipica della gente afroamericana già dai campi di cotone dove erano schiavi ma liberi con la Musica nel cuore, un vero miracolo. Come noterete ho usato troppo la parole CUORE non è un errore!!! è il cuore che ci tiene in Vita e noi gli dobbiamo emozioni, buone azioni, dolci parole tutto ciò che si trasforma con L’amore verso Ho incontrato persone che hanno riconosciuto in me questa grande semplicità, da desiderare l’amore per tutto e per tutti che solo in musica potrei tentare di donare, un caldo abbraccio come una grande bolla di sapone che ci proietta verso l’alto, ho compreso quanto c’è da camminare e lottare in questa vita ma sempre certa che il senso siamo noi e lo diamo noi con il nostro Amore: verso il prossimo, le cose che ci circondano trovare quella strada di uguaglianza che non vuol Dire schiacciare o farsi schiacciare, ma guardare il prossimo come occasione di rinascita partire da una buona azione per ripartire da zero.”

L’artista conclude ringraziando le persone che hanno dato vita con lei a questo disco ma anche due nomi d’eccezione, Biagio Antonacci, già autore e produttore dei suoi primi due album, e Franco Battiato per aver scritto quell’immensa poesia che è La Cura…