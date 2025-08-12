Loredana Bertè, dalla polemica su Sanremo alla riconciliazione con Renato Zero (VIDEO)

In questi mesi, Loredana Bertè sta portando in giro per l’Italia il suo 50 Da Ribelle – Tour 2025 e in alcune tappe in particolare si è resa protagonista di due episodi che raccontano bene il suo modo di essere.

Durante uno degli ultimi concerti, infatti, Loredana Bertè ha riaperto il capitolo Sanremo 2019 puntando il dito contro la giuria d’onore e – in particolare – su Ferzan Ozpetek, uno dei giurati.

Pochi giorni dopo, invece, la Bertè ha ospitato sul palco di La Spezia Renato Zero, ponendo fine ai quasi trent’anni di silenzio tra i due artisti, migliori amici ma distanti a causa di una disputa legale risalente al 1996.

Musicalmente, Loredana Bertè è reduce dalla pubblicazione di Una stupida scusa insieme ai Boomdabash.

LOREDANA BERTÈ E LE SUE PAROLE SU FERZAN OZPETEK

Loredana Bertè si è lasciata andare, senza giri di parole, polemizzando sulla giuria d’onore di Sanremo 2019, quando arrivò quarta con Cosa ti aspetti da me. Ecco le sue parole, prima di cantare il brano:

«Nel 2019 sono arrivata quarta per colpa della giuria di qualità perché Ferzan Ozpetek mi odia e non mi ha perdonato il no che gli ho detto quando ha fatto “Le Fate Ignoranti”. Gli avevo detto che era uguale a “Tutto Su Mia Madre”. Non se n’è mai scordato e quella sera mi ha massacrato.

Ma nonostante tutto sono arrivata quarta. C’è stato il disappunto e tutta l’Italia ha detto che moralmente avevo vinto io».

La Bertè è tornata poi a Sanremo nel 2024 con Pazza, brano con il quale si è piazzata al settimo posto vincendo però il Premio della Critica Mia Martini.

LOREDANA BERTÈ – RENATO ZERO: LA STORIA DI UN’AMICIZIA TORMENTATA

L’amicizia tra la Bertè e Renato Zero risale a molti anni fa, ai loro primi passi nel mondo della musica e insieme a Mia Martini. La rottura avviene nel 1996 e, a quanto pare, alla base del loro litigio ci furono delle questioni legali ed economiche legate ai diritti d’autore di alcune sue canzoni.

Nonostante l’immediata chiusura del rapporto da parte della rocker calabrese, uno spiraglio di luce inizia a intravedersi durante la sua intervista a Belve. Ai microfoni di Francesca Fagnani, Loredana Bertè ha dichiarato di sentire la mancanza dell’amicizia con Renato Zero e di essere aperta ad un eventuale riavvicinamento.

Questa reunion è finalmente avvenuta sul palco di La Spezia, con lo stupore di tutti i presenti. Salito sul palco, Renato Zero ha ricordato l’amicizia con Loredana Bertè come “i migliori anni”, citando il celebre brano del re dei sorcini I migliori anni della nostra vita.