Boomdabash e Loredana Bertè: sotto la luna, tra reggae e malinconia con “Una stupida scusa”

Una stupida scusa – Boomdabash & Loredana Bertè: testo e significato del nuovo singolo per l’estate 2025.

Boomdabash e Loredana Bertè di nuovo insieme. Da venerdì 16 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio il nuovo singolo Una stupida scusa, pubblicato via EMI Records Italy / Universal Music Italia.

Dopo il grande successo di Non ti dico no (doppio disco di platino e brano più trasmesso del 2018), la band salentina e la regina della musica italiana tornano a collaborare con un nuovo brano che sa di mare, ma anche di malinconia.

Una stupida scusa è una canzone che riporta i Boomdabash alle origini, con sonorità reggae morbide e riflessive. Un brano che parla di amore tra opposti, di notti d’estate dove la luna si riflette sul mare. Un’ambientazione sognante e notturna, lontana dal classico immaginario da tormentone solare.

Così racconta Biggie della band:

«Questo pezzo è un ritorno alle sonorità reggae che ci hanno sempre caratterizzato. Mi piace definirlo una lover hit, una storia d’amore tra opposti che si fondono in un’unica entità. Catapulta l’ascoltatore in una notte d’estate dove la luna si riflette sul mare. Se si parla di luna e di reggae, non poteva esserci compagna di viaggio migliore di Loredana»