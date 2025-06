Renato Zero pubblica due nuovi brani omaggiando Barry Ryan ed Elvis Presley

Renato Zero annuncia a sorpresa l’uscita di due nuovi brani: Un’avvincente scommessa ed E meno male che non siamo dèi. Le due canzoni, disponibili su tutte le piattaforme digitali dal 20 giugno 2025, saranno pubblicate anche in formato vinile 45 giri.

Il cantautore riprende il progetto di omaggiare la grande musica internazionale, attraverso interpretazioni inedite di successi senza tempo. Dopo aver celebrato Elton Johm, Bob Marley, Louis Armstrong, Bobby Hebb, Whitney Houston ed Etta James, il cantautore sceglie altri due miti planetari.

Un’avvincente scommessa è un’interpretazione inedita di Eloise, brano scritto da Paul Ryan e lanciato da suo fratello Barry Ryan. Negli anni ’60, il pezzo fece il giro del mondo con il suo pathos fuori dal tempo.

Con E meno male che non siamo dèi, Renato Zero rende omaggio a Elvis Presley. La canzone è un’intensa rilettura di Can’t Help Falling in Love, classico immortale del cantante statunitense.

Pubblicazione dopo pubblicazione, Zero continua a costruire il suo personale tributo ai grandi nomi della musica mondiale. Anche in questo caso, il cantautore dà vita a due reinterpretazioni che pur conservando l’anima originale, ne acquisiscono una nuova interamente zeriana.

I due brani saranno pubblicati anche in uno speciale 45 giri da collezione, in edizione limitata e numerata. Il disco, in pre-order dal 20 giugno 2025, è in uscita il 27 giugno successivo. Anche in questo caso, come per i precedente brani pubblicati nell’ambito dell’ambizioso progetto tributo, si tratta di un oggetto prezioso per i fans di Renato Zero e in generale per chi ama la musica.