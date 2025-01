Renato Zero omaggia Louis Armstrong e Bobby Hebb con “Che Miracolo Sei” e “Suoni”

Il viaggio musicale di Renato Zero prosegue con un doppio omaggio a due grandi miti internazionali, attraverso un’interpretazione inedita in lingua italiana della leggendaria What A Wonderful World di Louis Armstrong dal titolo Che Miracolo Sei e una personale rilettura del classico Sunny di Bobby Hebb, il cui titolo è Suoni.

Le due tracce, che celebrano la bellezza e la forza della musica, saranno disponibili in radio e in digitale per Tattica a partire da venerdì 17 gennaio. Ma non è tutto! Entrambe saranno infatti raccolte anche in uno speciale 45 giri in edizione limitata e numerata, in uscita il 31 gennaio: un must have per tutti i fan zeriani e per chiunque voglia scoprire queste due grandi gemme della musica mondiale sotto una nuova luce.

RENATO ZERO, L’OMAGGIO AI GRANDI NOMI DELLA MUSICA MONDIALE

Con Che Miracolo Sei e Suoni Renato Zero porta avanti un progetto davvero ambizioso, inaugurato a fine 2024 con la release dei tributi a Elton John (Silenzio Che Lo Sguardo Tuo Parla Per Te) e Bob Marley (Resta Accanto A Me), il cui obiettivo è quello di rendere omaggio ai geni assoluti della musica mondiale.

Non ci resta dunque che attendere per scoprire quali saranno i prossimi artisti che il poliedrico cantautore deciderà di omaggiare.