Renato Zero: ecco l’album “Icaro” in versione digitale remastered

Renato Zero fa un regalo a tutti i fan per questo Natale 2024. Si tratta della versione remastered dell’album Icaro, pubblicato nel 1981. Il disco è disponibile dal 24 dicembre 2024 per la prima volta sulle piattaforme digitali.

Il cantautore ha annunciato così la notizia sui social: “…questo disco contiene l’entusiasmo, l’estro, la fantasia, l’amore di tutti coloro che di questo disco sono i veri protagonisti. Per questa ragione non ritengo assolutamente possibile che il tempo, una volta riuscito a logorare il solco, si possa in alcun modo appropriare di un ricordo così suggestivo…”.

Nell’anno d’uscita, Icaro raggiunse la vetta delle classifiche di vendita guadagnando la prima posizione. Adesso, arriva in digitale facendo compiere un vero e proprio viaggio nel tempo. Peraltro, non poteva esserci occasione migliore delle festività natalizie per riascoltare i 19 brani del disco. Il doppio long playing è stato registrato proprio durante la serie di concerti natalizi “Natale a Zerolandia” tenutosi tra Roma e Torino, a cavallo tra il 1980 e il 1981.

Icaro contiene brani come Chi più chi meno e Più su, diventato da subito un pezzo amato dal pubblico e tra i più rappresentativi nel repertorio di Renato Zero. Nella versione remastered del disco, ci sono alcune sorprese: una versione inedita di Triangolo, che oltrepassa gli 8 minuti; e il brano Il carrozzone, interamente cantato dal pubblico.