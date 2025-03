Renato Zero: l’omaggio alla musica mondiale prosegue con “Per sempre noi” e “Sarai”

Renato Zero lancia due nuovi brani: Per sempre noi e Sarai. Così, il cantautore prosegue il suo tributo ai grandi miti della musica mondiale iniziato a fine 2024. I singoli sono disponibili in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 7 marzo 2025.

Per sempre noi e Sarai sono un omaggio a indimenticate icone mondiali. Si tratta della reinterpretazione di due classici che hanno segnato la storia della musica pop e soul internazionale. Il primo brano è la personale versione che Renato Zero fa di I Have Nothing di Whitney Houston. Questa canzone è tra i pezzi più celebri della cantante scomparsa, e fa parte della colonna sonora di The Bodyguard. Sarai è la rilettura di At Last, storico brano interpretato dai più grandi artisti mondiali. Celebre è la versione di Etta James. La canzone è stata interpretata anche da Aretha Franklin, Céline Dion e Beyoncé.

In arrivo il vinile 45 giri in edizione limitata e numerata

Dal 21 marzo 2025, Per sempre noi e Sarai saranno disponibili in uno speciale vinile 45 giri, in edizione limitata e numerata. Il disco, in pre-order dal 7 marzo, è un oggetto da collezione che gli appassionati di Renato Zero non possono lasciarsi sfuggire.

Per sempre noi e Sarai arricchiscono il nuovo ambizioso progetto celebrativo del cantautore romano, partito a fine 2024. Il tributo ai grandi nomi della musica mondiale era iniziato con Silenzio che lo sguardo tuo parla per te e Resta accanto a me, che erano un omaggio a Elton John e Bob Marley. Renato Zero li aveva presentati in anteprima dal palco del Palazzo dello Sport di Roma nelle ultime due serate del tour Autoritratto – I concerti evento. Successivamente, il cantautore ha proseguito con l’omaggio a Louis Armstrong (Che miracolo sei) e Bobby Hebb (Suoni). Adesso, rilascia altri due brani tributo, ma tutto lascia pensare che le sorprese non siano ancora finite.