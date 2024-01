Loredana Bertè in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Pazza”

Loredana Bertè Pazza testo, significato e autori del brano che vede il ritorno della cantante sul palco del Festival di Sanremo 2024.

Dodicesima partecipazione alla kermesse, ultima nel 2019, anno in cui il teatro dell’Ariston non accettò il verdetto della sua quarta posizione e fischiò per lunghi minuti questo piazzamento facendo intendere che la voleva vincitrice, vinse il “Premio Pubblico dell’Ariston”. Sul palco ha portato sempre canzoni manifesto del suo pensare in direzione diversa, rivoluzionaria e d’avanguardia. Anche i suoi look hanno fatto discutere moltissimo. Nella sua lunga carriera vanta numerose hit, collaborazioni e successi.

La canzone Pazza verrà inclusa nella raccolta Ribelle, nei negozi dal 9 febbraio 2024 e voluta da Warner Music per celebrare i cinquant’anni di carriera discografica della rockstar. L’antologia contiene 57 brani selezionati dalla stessa artista tra quelli del suo repertorio

