Limoni canta la malinconia di una storia finita in “Viola”

Il giovane cantautore ferrarese Limoni ha lanciato pochi giorni fa il suo nuovo singolo Viola.

La produzione di Viola, firmata da Node, è pacata, ricercata ed elegante e mette in risalto pianoforte e chitarre, creando un sound dalle caratteristiche vintage.

Viola segue a Voglio una tipa coi capelli blu lanciato lo scorso settembre.

Il brano, dal testo malinconico è una di quelle canzoni da ascoltare nel silenzio della sera davanti ad un camino al caldo di un plaid mentre fuori nevica.

Sotto questa neve sono falso, tu distratta e dimmi perchè

Non è facile colmare spazi vuoti

Silenzi non risolti

Scrivo pagine perchè non è facile

Quando ridevi un po’ di più anche le luci erano in più la sera

(…)