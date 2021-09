Anteprima video: Limoni con "Voglio una tipa coi capelli blu" raggiunge una consapevolezza importante... "Ora riesco a stare bene anche senza te”.

Limoni Voglio una tipa coi capelli blu è il nuovo singolo del cantautore fuori dal 10 settembre per Visory Indie di cui oggi vi presentiamo in anteprima esclusiva il videoclip ufficiale.

Cantautore ferrarese, Limoni scrive musica e tiene concerti sin dall’età di 13 anni. Ama il vino rosso e ha un talento per l’incasinarsi la vita. Studia pianoforte presso il conservatorio della sua città e contemporaneamente milita in diverse band alternative generando il malcontento di parecchi insegnanti della scena classica, che lo identificano come un artista controverso.

Nell’estate 2017 un’amica lo fa appassionare alla scena indie e Limoni comincia a scrivere i primi testi in italiano, innescando un processo di rinnovamento artistico.

La sua musica, definita da alcuni amici “pop-strappavestiti”, è intrisa di citazioni autobiografiche e tratta di sfortune amorose, relazioni incasinate e struggimenti annessi.

Nel 2021 vengono rilasciati i singoli Brucia la stanza, Stare Bene e C’est fini. Quest’ultimo viene subito inserito nell’ambita playlist editoriale Spotify Scuola Indie.

LIMONI VOGLIO UNA TIPA COI CAPELLI BLU

Voglio una tipa coi capelli blu è un pezzo con cui Limoni si propone ancora una volta di esorcizzare le delusioni del passato. Il brano, intriso del sentimentalismo caratteristico del cantautore, è prodotto da Node e si distingue dalle precedenti pubblicazioni, strizzando l’occhio al pop-punk e a sonorità synth-pop.

La tipa coi capelli blu è lo stereotipo della ragazza alternativa, l’esasperazione di un concetto che, tuttavia, sarà destinato a rimanere un ideale irrealizzabile relegato nella fantasia dell’artista.

Quella ragazza non esiste e, pur ricercandola in ogni sguardo, l’autore rimarrà costantemente deluso, poiché di fatto nessuna sarà mai sufficientemente “blu”

IL VIDEO

Come dicevamo in apertura il video del nuovo singolo di Limoni è in anteprima esclusiva oggi su All Music Italia. Ecco come racconta il brano il cantautore:

“Voglio una tipa coi capelli blu” è una canzone molto speciale. Mi ha permesso di esorcizzare e superare tutta la storia che è racchiusa nei singoli precedenti: “Brucia la stanza”, “Stare bene” e “C’est fini”. Affrontare questo fantasma mi ha permesso di giungere alla conclusione che tante volte idealizziamo determinate situazioni, viviamo male relazioni che invece potrebbero essere vissute con uno spirito differente. C’è stato un momento in cui il dolore bruciava così tanto che ho sentito la necessità di dedicare una canzone a qualcuno, o meglio a qualcosa che non esistesse, un’idea nella mia mente che mi permettesse di ritrovarmi, di non ricadere negli stessi circoli viziosi. Pur essendo uno dei più grandi sostenitori della massima “l’amore fa schifo”, tante volte non è l’amore, ma siamo noi a metterci del nostro per mandare tutto in frantumi. Dopo aver scritto “Voglio una tipa coi capelli blu” ho sentito che la prima cosa di cui avevo bisogno per stare bene era stare bene con me stesso e, anche se mi sento ancora dannatamente distante da quella condizione, il fatto stesso di averci riflettuto mi ha reso consapevole di dinamiche che non avevo preso in considerazione in precedenza. L’essenza della canzone è racchiusa nella frase “ma tu sei rosa e non sei blu e allora non ti voglio più”, che in quel momento ha significato “ora riesco a stare bene anche senza te”.

Abbiamo chiesto al regista del video di parlarcene…

Ho avuto l’opportunità di girare il videoclip del nuovo singolo di Limoni “Voglio una tipa coi capelli blu” ed è stata una bella sfida. In precedenza avevamo già collaborato per la realizzazione del videoclip di “Brucia la stanza”, ma quest’esperienza creativa è stata differente. In questo caso l’artista è alla ricerca di un simbolo, un’entità, una chiave che gli permetta di lasciarsi alle spalle un capitolo di sofferenza per riuscire a riconciliarsi con se stesso. In questo videoclip ho scelto di rappresentare questa ricerca grazie all’utilizzo di simboli che rappresentano la casualità del destino, lo stesso destino che ci permette di incontrare persone e vivere episodi che ci portano ad una maturazione. Difatti, grazie al raggiungimento di una maggiore consapevolezza, il protagonista riesce a rendersi conto che in fondo di quella chiave, di quel simbolo non ne ha più bisogno. Le avventure creative con Limoni sono sempre estremamente stimolanti: il forte legame di amicizia che ci unisce rende tutto più facile e naturale sul set.

CREDITS

Regia: Cianotica Arts&Graphics

Attrice: Claudia Mosciatti

Styling: Micol Rizzi