Liberato: riprogrammati al 2022 i concerti al Mediolanum Forum di Assago

L’emergenza sanitaria non accenna a diminuire e i live ancora non possono ripartire. Nei giorni scorsi Vasco Rossi e Zucchero hanno rinviato a data da destinarsi i propri tour, mentre Tommaso Paradiso ha già riprogrammato le date al 2022. Anche il tour di Liberato segue quest’ultimo trend ed è così rimandato alla primavera del prossimo anno.

L’anonimo artista napoletano avrebbe dovuto fare il suo esordio al Mediolanum Forum di Assago il 25 e il 26 aprile 2020, ma tutto è rimandato al 2022.

Le nuove date previste sono Lunedì 25 Aprile 2022 e Martedì 26 Aprile 2022.

“FORZA UAGLIÙ

N’APPÒC’ CE VERIMM’

VE VOGLIO BENE

STAY NZRRAT”

LIBERATO

Dopo aver pubblicato l’album d’esordio il 9 maggio 2019, l’artista nel 2020 ha pubblicato i singoli We Come from Napoli (feat. 3D & Gaika) e ‘O core nun tene padrone (feat. 3D). Lo scorso anno Liberato ha firmato la colonna sonora del film Ultras, esordio del regista Francesco Lettieri.

Nel 2022, quando tornerà dal vivo, Liberato proporrà qualche nuovo brano o l’atteso secondo album? Tutto è possibile!

I biglietti acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti:

Per Lunedì 25 Aprile 2022 saranno validi i biglietti già acquistati per il 25 Aprile 2020, 27 Novembre 2020 e 8 Maggio 2021.

Per Martedì 26 Aprile 2022 saranno validi i biglietti già acquistati per il 26 Aprile 2020, 28 Novembre 2020 e 9 Maggio 2021

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI