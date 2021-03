Tommaso Paradiso: riprogrammato al 2022 Sulle Nuvole Tour (Biglietti)

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, è stata riprogrammata al 2022 la tournée di Tommaso Paradiso Sulle Nuvole Tour.

A questo punto non ci resta che attendere l’inizio di un nuovo ciclo, dopo che se n’è chiuso uno con il disco di platino ottenuto dall’ex leader dei Thegiornalisti con il singolo Ricordami.

“Ricordami è disco di platino e si chiude un capitolo. Ora è tempo di aspettare. Voglio fare uscire il nuovo album quando la Storia lo consentirà. Quando potremo godere a pieno delle canzoni e delle emozioni.

Me lo sto sparando a palla dentro casa ma non è la stessa cosa. Voglio fare uscire questo album quando potremo cantarlo dal vivo, tutti insieme. I social sono stati importanti in questo periodo, non possiamo negarlo. Ma a dire il vero… ci hanno anche un po’ rotto il cazzo.

Sarebbe bello, utopisticamente, una volta finita la pandemia, fare a meno di sti cazzo di telefoni e riprendere il controllo della vita vera. Ho fame di concerti, ho fame di verità. Sono in astinenza di quella adrenalina che ti spacca il corpo nel tragitto dal camerino al palco. Chiudo questo post, mi metto le cuffie, e vado ad ascoltare le nuove canzoni, come ogni sera d’altronde.

Diffidate sempre da chi non piange, da chi non ride e da chi non beve.

Love you.”