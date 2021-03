Vasco Rossi: ora è ufficiale, i concerti previsti a giugno non si svolgeranno!

I concerti che Vasco Rossi avrebbe dovuto tenere a giugno 2021 non si svolgeranno. La notizia di certo non giunge come un fulmine a ciel sereno perchè ciò era ampiamente previsto, ma ora c’è da capire come e quando verranno recuperati gli attesi live.

Il rocker di Zocca ha postato nelle storie Instagram un messaggio a proposito.

“Ci dispiace molto dovervi informare che Live Nation è costretta a riprogrammare le date dei concerti previsti per Giugno 2021 nell’ambito dei Festival italiani. Il motivo è sotto gli occhi di tutti: non siamo ancora usciti dall’emergenza sanitaria da pandemia covid che da oltre un anno ci tiene ‘lontani’. Entro il 15 aprile saremo in grado di aggiornarvi sulle nuove date e sulle eventuali modalità di rimborso, in conformità con le disposizioni di legge.”

A questo punto non ci resta che attendere il 15 aprile per conoscere l’eventuale nuovo calendario.

VASCO ROSSI

Negli ultimi giorni il Blasco ha postato nelle storie Instagram diverse immagini dei suoi concerti passati.

“Non possiamo che rimandare

Questa storia d’amore eterno…

Guardiamo oltre l’orizzonte…

E saremo di nuovo insieme

Ready for future.”

Dopo Una Canzone D’Amore Buttata Via si attende, quindi, un nuovo singolo che anticiperà l’album la cui uscita è stata annunciata per il 12 novembre prossimo. Un disco definito… di forma e sostanza!